La versión de la excanciller Elizabeth Astete sobre su vacunación con una de las dosis adicionales de Sinopharm se va ampliando e incluye ahora a nuevos actores. Esta vez, la diplomática apuntó a la primera ministra Violeta Bermúdez, de quien dijo: “Me sugirió no involucrar al presidente [Francisco Sagasti]”, en el escándalo por las vacunaciones irregulares de exfuncionarios.

Según el relato de Astete, esto se produjo el pasado 11 de febrero, cuando fue llamada por Bermúdez para consultarle si había informado a Sagasti, antes o después, de su vacunación contra el COVID-19.

El Comercio accedió al registro de visitas de la Presidencia del Consejo de Ministros de aquella fecha. Ahí se aprecia que Astete se reunió con Bermúdez en la sede de la PCM. Su ingreso fue a las 4:07 p.m. y se retiró 43 minutos después.

Registro de visitas de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Ayer, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, la excanciller también aseguró que el jefe del Estado le pidió que continuara en el cargo cuando presentó su renuncia.

Astete dijo que se reunió en casa de Sagasti para presentar su renuncia entre el 13 y 14 de febrero, ya que nadie se la había pedido.

“[Sagasti] me recibió muy amablemente y me dijo que no quería prescindir de mí, me propuso continuar como ministra para ayudar a cerrar las negociaciones que estaban avanzadas”, afirmó.

La excanciller y la exministra de Salud Pilar Mazzetti se presentaron ante el grupo parlamentario para dar sus descargos por las denuncias constitucionales que se han presentado en su contra.

La diplomática ratificó que le informó de su vacunación a Sagasti durante una reunión en Palacio de Gobierno junto con Mazzetti. Agregó que cuando terminó de explicarle sus razones, este “me miró fijamente y asintió. En ningún momento vi un gesto de desaprobación o me dijo ‘no lo hagas’”.

Por lo tanto, interpretó ese “asentimiento” como “anuencia” y por ello coordinó con su entonces jefe del gabinete, el embajador Javier Sánchez Checa, su vacunación al día siguiente, 22 de enero, en la sede de la Universidad Cayetano Heredia.

La réplica

A través de sus redes sociales, la primera ministra Bermúdez negó la versión de la excanciller. “Niego la afirmación de la exministra Astete. No nos informó de su vacunación irregular, de la que nos enteramos el 14 de febrero cuando nos presentó su renuncia. Nunca le sugerí que guardase reserva de nada; por el contrario, al enterarnos le aceptamos inmediatamente su renuncia”, replicó.

Sobre la reunión del 11 de febrero, la PCM confirmó a El Comercio que sí hubo una cita con Astete, pero fue “para recabar información sobre los pormenores del proceso de vacunación contra el COVID-19”. Ello, porque en el Congreso se debatía una moción para convocar a la jefa de la PCM sobre el tema.

Al ser consultada sobre la versión de Astete y la reunión con Sagasti, Mazzetti dijo en el Congreso que no tenía “ningún recuerdo donde el presidente haya asentido o cosa semejante”, y que no tenía conocimiento de esa parte de la conversación.

Afirmó que, en su caso, “la decisión de vacunarme contra el COVID-19 fue mía, nadie influyó en ella”.

Mediante un comunicado, la Presidencia de la República reiteró su rechazo a los dichos de la excanciller. “Francisco Sagasti ratifica que es absolutamente falso que haya autorizado o dado su consentimiento para la irregular vacunación de la exministra o de cualquier otra persona”. Asimismo, el mandatario insistió en que tomó conocimiento de la inoculación al momento de la renuncia de Astete y negó haberle solicitado que se quedara en el cargo.

Por otro lado, a través de una carta presentada a la subcomisión, el jefe del Estado se excusó de brindar su declaración. En la misma calificó de “irregular” la vacunación de Astete y afirmó que era “absolutamente falso” que autorizara o le haya dado su consentimiento.

En opinión del expresidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola, la versión de Astete deberá ser corroborada por la subcomisión para determinar si se toma alguna acción. “Esto va a tener que ser corroborado, porque ahora, prácticamente, es la palabra de una contra la otra”, anotó.

Urviola dijo que, más allá de pedir el permiso del presidente Sagasti, la decisión de vacunarse por parte de Astete “fue personal”.

Vizcarra pide reprogramar citación

Tal como se había anunciado, el expresidente y actual candidato al Congreso Martín Vizcarra no acudió a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para presentar sus argumentos de defensa por la acusación y juicio político en su contra por el ‘Vacunagate’.

A través de un documento, el ex jefe del Estado solicitó reprogramar su citación alegando una supuesta afectación al debido proceso porque, según señala, no se le dio un plazo razonable para conocer el informe en su contra.

No obstante, el presidente de dicho grupo de trabajo, Carlos Pérez Ochoa, calificó el pedido de “inexplicable”, pues se notificó “dentro de los plazos que establece nuestro reglamento”.

Ayer, en su presentación ante la subcomisión, el exjefe del ensayo clínico de la vacuna Germán Málaga ratificó que se inoculó a Vizcarra y a su esposa a pedido de este. Dijo que el exmandatario sabía que era la “candidata a vacuna” y no un placebo.

