Víctor Bocangel, exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud (Minsa), aseguró este miércoles que no participó en forma “directa ni indirecta” de las negociaciones para la adquisición de las vacunas contra el coronavirus (COVID-19), por lo que -consideró- “no ha existido” aprovechamiento o uso indebido del cargo, tras conocerse que recibió la primera dosis de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm.

“En mi calidad de viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud no he participado en forma directa ni indirecta en las negociaciones para la adquisición de las vacunas, ni tenía conocimiento alguno de un lote de 3.200 vacunas adicionales que ingresaron al país. En consecuencia, no ha existido en modo alguno un aprovechamiento o uso indebido del cargo”, explicó en un pronunciamiento.

El último lunes, el presidente Francisco Sagasti recibió la lista de 487 vacunados con la dosis de Sinopharm contra el COVID-19, de parte de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). En esta figuran funcionarios tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre ellos, el exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud.

Al respecto, Bocangel resaltó que “en ningún momento” solicitó ni exigió ser inoculado y que accedió a una vacuna experimental -en fase de estudio y sin aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS)- por invitación del exviceministro de Salud Pública Luis Suárez-Ognio, a través de un asesor.

“La vacuna experimental a la que tuve acceso, la misma que estaba solo en fase de estudio y sin aprobación de la OMS (Organización Mundial de Salud), en ningún momento fue solicitada ni exigida por mi persona y mucho menos valiéndome de mi cargo. Accedí a ella por invitación del viceministerio de Salud Pública, a través de un asesor, con el único propósito de formar parte del protocolo de ensayo que se tenía programado”, sostuvo.

En ese sentido, detalló que solo accedió a la primera dosis que le fue aplicada el 12 de setiembre del 2020 en las instalaciones de la Universidad Peruana Cayetana Heredia (UPCH). Sin embargo, no llegó a aplicarse la segunda dosis “debido a que prioricé el cumplimiento de mis labores diarias”.

“En cumplimiento con mis deberes propios de mi cargo estuve expuesto, como todos los ciudadanos, a un posible contagio. No obstante las medidas de bioseguridad empleadas, el 12 de enero de este año di positivo para COVID-19 y fui internado en el Hospital de Emergencia de Ate”, dijo.

Víctor Bocangel precisó que informó al respecto al ministro de Salud, Óscar Ugarte, el último domingo y le presentó su renuncia para que la nueva gestión “no se vea afectada y pueda dedicar todo su esfuerzo y preocupación exclusivamente en la solución de la emergencia sanitaria que venimos atravesando”.

