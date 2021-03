El ministro de Salud, Óscar Ugarte, consideró que con las declaraciones de la exministra de Salud Pilar Mazzetti, ha quedado claro que la vacunación irregular contra el COVID-19 de la excanciller Elizabeth Astete fue una decisión individual sin el aval del presidente Francisco Sagasti.

En declaraciones a los periodistas, reiteró que el propio jefe de Estado ya había señalado que la supuesta anuencia a la exministra de Relaciones Exteriores para recibir la dosis del laboratorio chino Sinopharm, caso conocido como el ‘Vacunagate’, “nunca sucedió”.

“El señor presidente de la República claramente ha dicho que eso nunca sucedió, pero no solo lo ha dicho él, sino -hasta donde he escuchado las declaraciones de la exministra Pilar Mazzetti-, ella ha dicho que no puede confirmar eso que afirmó la exministra Astete”, expresó.

“La exministra Astete había puesto de testigo a la doctora Mazzetti y ella ha dicho que no puede confirmar eso. Por lo tanto, queda claro que éstas han sido decisiones individuales y que en ningún momento han tenido el aval del señor presidente de la República”, añadió.

Como se recuerda, Mazzetti aseguró que no tiene “ningún recuerdo” en el que el presidente Francisco Sagasti haya dado su anuencia para que la entonces ministra de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete se vacunara.

“Para dejar claro que el día que nos hemos reunido en Palacio y posteriormente en la conversación que menciona la doctora Elizabeth, me temo que de eso no tengo yo recuerdo, no tengo ningún recuerdo en donde presidente haya asentido cosa semejante”, expresó.

Mazzetti Soler también remarcó que bajo juramento declaró sobre el mismo tema ante la comisión investigadora del ‘Vacunagate’ del Ministerio de Salud (Minsa), que estuvo presidido por el exministro Fernando Carbone.

“Me temo que esa parte de la conversación, o no he estado, no he tenido conocimiento de esa parte de la conversación, y eso sí tengo que dejarlo en claro. Si tuviera recuerdo de eso inmediatamente lo diría porque sé que en la comisión de investigación he estado bajo juramento y bajo juramento he dicho lo mismo”, acotó.

