La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, negó hoy haberle sugerido a la exministra de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete que guardara reserva alguna sobre su vacunación irregular contra el COVID-19, con las dosis del laboratorio chino Sinopharm, a fin de supuestamente no involucrar al presidente de la República, Francisco Sagasti.

Con un mensaje en su cuenta de Twitter, la primera ministra negó las afirmaciones de la excanciller y también precisó que no le informó de su vacunación contra el COVID-19 sino hasta el 14 de febrero pasado.

“Niego la afirmación de la ex ministra Astete. No nos informó de su vacunación irregular, de la que nos enteramos el 14 de febrero cuando nos presentó su renuncia. Nunca le sugerí que guardase reserva de nada, por el contrario al enterarnos le aceptamos inmediatamente su renuncia”, expresó en la red social.

Este lunes, Astete aseguró que la jefa del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez, le pidió no involucrar al presidente Francisco Sagasti luego de revelarse la vacunación irregular de altos funcionarios, caso conocido como el ‘Vacunagate’.

Como se recuerda, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Astete señaló que no mencionó que Sagasti le dio su anuencia para vacunarse con la dosis de Sinopharm en su carta de renuncia ni en el comunicado posterior, debido a que no pretendía generar una “crisis de gobernabilidad”.

También indicó que el 11 de febrero fue convocada por Bermúdez a su despacho, donde le preguntó si le había avisado al mandatario antes o después de su vacunación contra el COVID-19.

“Yo le dije de manera enfática que le dije al presidente antes de la vacunación. Luego de escucharme, la primera ministra me sugirió no involucrar al presidente, le contesté que no era mi intención hacerle daño ni al presidente de la República ni al gobierno actual”, subrayó.

“Esas fueron las razones por las cuales solamente he respondido toda la información cuando se me ha requerido esta a través de los canales correspondientes. No he aceptado ninguna entrevista”, añadió.

