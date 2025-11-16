Viceministro de Comunicaciones fue nombrado a pesar de estar involucrado en perjuicio de US$10 millones al Estado

El Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) depende directamente del Viceministerio de Comunicaciones del MTC. En el primero, García Loli fue director, y en el segundo, ahora es viceministro.

El informe de la Contraloría está fechado el 20 de junio del 2025, y se trata de la auditoría a un contrato para la instalación de banda ancha en Tumbes y Piura, por un monto que superaba los US$ 98 millones. Lo que concluye dicho informe es que se denegó, de manera “injustificada”, la última solicitud de ampliación de plazo y se resolvió de manera “indebida” el contrato. Todo esto, añade la auditoría, ocurrió “pese a aprobarse cinco ampliaciones de plazo anteriores por la misma problemática de adquisición de predios, (lo que) ocasionó que Pronatel indemnice al contratado con US$ 10 millones”.

—Responsabilidad—

Todos los hechos señalados por la Contraloría ocurrieron en 2019 cuando Raúl García Loli era director de Pronatel. Para el máximo órgano de control resulta injustificado que se haya denegado la ampliación cuando las contingencias advertidas eran las mismas que afrontaban todos los proyectos de banda ancha que eran supervisados por Pronatel, además de que los informes del Area de Asesoría Legal del propio programa calificaron la situación “como causa noimputable al contratado”.

“El señor Raúl Marco García Loli, en su condición de director ejecutivo de Pronatel, incumplió sus funciones (...) el incumplimiento de funciones del señor Raúl Marco García Loli determinó que la entidad sea condenada a indemnizar al contratado por concepto de lucro cesante (...) habiendo ocasionado un perjuicio económico”, apunta el informe.

García Loli indica que consignó el informe de Contraloría en su declaración jurada como viceministro a modo de “aclaración” aunque, según corroboró este Diario, solo refiere la numeración del informe, sin especificar el detalle del caso. “Mi actuación se ciñó, en todo momento, al marco legal vigente y a lo establecido en los contratos de financiamiento respectivos. En ese sentido, cada acción adoptada por mi persona se ha sustentado en las opiniones técnicas y legales de las áreas competentes”, dijo tras descartar algún conflicto en su nombramiento.