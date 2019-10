El jefe del Gabinete Ministerial, Vicente Zeballos, defendió la decisión del gobierno de ordena que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) evalúe si el Estudio Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, que fue aprobado en el 2014, todavía tiene vigencia.

En entrevista con El Comercio, Zeballos evitó decir si el informe que vaya emitir esta institución será vinculante, pero afirmó que “para que prospere un proyecto [minero] tiene que ser validado”.

— El Consejo de Minería falló a favor del proyecto Tía María, pero luego el Ejecutivo anuncia que la OEFA evaluará si las condiciones del EIA, que ya ha sido aprobado, aún se mantienen. ¿No hay una contradicción? ¿No hay una figura de Estado contra Estado?

A ver, el Consejo de Minería es un ente autónomo, ha tomado una decisión a través de recursos impugnativos planteados por las municipalidades y el gobierno regional [de Arequipa]. Nosotros hemos manifestado como gobierno de manera reiterada que no impulsaremos el proyecto Tía María en tanto no se zanje las observaciones de índole social y ambiental. Hemos apelado a un recurso [control de OEFA] que ya se hizo respecto al proyecto minero Las Bambas [en Apurímac]. El Estudio de Impacto Ambiental respecto a Tía María fue aprobado en agosto de 2014, han transcurrido cinco años y un organismo como la OEFA está perfectamente habilitado, en sus potestades de fiscalización y control, de poder acudir a una revisión de estos estudios.

— Si la OEFA determina que el EIA de Tía María ya no es vigente. ¿Esto significa que el proyecto minero no va?

No, yo no puedo adelantar un escenario que no se ha dado. Simplemente cada entidad, en este caso la OEFA, tal cual en su momento ha sido el actuar del Consejo de Minería primero tiene que actuar y apegado al marco normativo, resuelva y a efecto de ello tomaremos la determinación que corresponda.

— ¿El informe de la OEFA será vinculante?

La OEFA válida el Estudio de Impacto Ambiental y, obviamente, para que prospere un proyecto tiene que ser validado, en este caso tiene un valor.

— ¿El gobierno al enviar a una comisión de la OEFA a verificar el EIA, no está prolongando la decisión sobre Tía María?

Estamos observando que no se supera todavía estos contrastes de índole social y ambiental y está generando cierta zozobra en el entorno de la actividad minera de Tía María. A efecto de ello le corresponde al Ejecutivo ser cauto, simplemente está apelando a mecanismos legales que son propios de un Estado de derecho.

— ¿Están ganando tiempo?

No, simplemente se está recurriendo a instrumentos normativos pre establecidos.

— ¿Cuáles serán las medidas que tomará el gobierno ante un eventual desborde de las protestas en el sur? ¿Declararán estado de emergencia en Islay y otras provincias?

Nosotros primero agotamos todo el espacio que nos permite la democracia a través del diálogo, estamos en ese escenario, el diálogo está abierto, recién nos hemos informado por los medios de comunicación sobre la resolución que ha emitido el Consejo de Minería, hay algunas reacciones de parte de los agricultores del valle del Tambo que no podemos pasarlas por alto. Estamos evaluando, estamos en evaluación permanente. De acuerdo al escenario que se presente tomaremos las determinaciones más pertinentes.