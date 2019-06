Zeballos niega que declaraciones de Vizcarra sean una amenaza al Congreso

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, intentó ayer poner paños fríos a las declaraciones del presidente Martín Vizcarra sobre la posibilidad de disolver el Congreso si es que este no respeta la esencia de los seis proyectos de la reforma política, que están amparados por el voto de confianza.

Luego de poco más de dos horas ante la Comisión de Constitución del Parlamento, Zeballos indicó que el mandatario ha hecho uso de “un mensaje político”, pero que este no se debe interpretar como una amenaza.

“El presidente ha hecho uso de un mensaje político que por más autoridad que sea no le está vedado, al contrario, él lo ha exteriorizado […]. ¿Por qué entenderlo como una amenaza?”, cuestionó al ser consultado por la prensa.

Recordó que el jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, se presentó a inicios de este mes ante el pleno, que aprobó con 77 votos a favor la cuestión de confianza por las seis iniciativas. Entre ellas, que la prerrogativa del levantamiento de inmunidad parlamentaria pase a manos de la Corte Suprema de Justicia.

“Obviamente que el presidente está entendiendo que esa confianza se ha dado bajo los parámetros que requirió en un primer momento” Del Solar, subrayó.



El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también negó que exista un doble discurso por parte del Ejecutivo.

“Todo espacio de diálogo entre Del Solar y las distintas fuerzas políticas está autorizado por el señor presidente, no son diálogos ajenos, hay una permanente articulación entre lo que decide el presidente y el primer ministro”, remarcó.

Antes de retirarse del Parlamento, Zeballos afirmó que el mandatario confía en que el referido poder del Estado aprobará los proyectos de reforma política a más tardar el 25 de julio, fecha en la que vence la ampliación de la presente legislatura.

—Rechazan interpretación de la confianza—

Durante la primera hora y media de la sesión de la Comisión de Constitución, sus integrantes rechazaron las declaraciones del presidente.



La congresista Lourdes Alcorta (Fuerza Popular) calificó como “una amenaza” las expresiones del mandatario e indicó que el Poder Legislativo debe defender su institucionalidad. “Si el señor Vizcarra quiere tomar por asalto el Congreso, que lo haga. [Nosotros] vamos a defender el Congreso, es un tema de dignidad”, subrayó.

La parlamentaria Marisol Espinoza (APP) consideró que el voto de confianza que el Congreso le dio al Gabinete Ministerial en respaldo a seis proyectos de la reforma política no está sujeto a la interpretación del presidente.

“Quienes estamos sentados aquí ganamos una elección y la ganamos en buena lid, lo mínimo que tenemos que hacer es defender la institucionalidad, no para nosotros, no podemos dejar malos precedentes para futuros congresos y un mal precedente es interpretar la confianza, no se interpreta, se gana”, remarcó.

En esa línea, el congresista Gilbert Violeta (no agrupado) planteó nuevamente que el Parlamento acuda al Tribunal Constitucional, a fin de que esta entidad defina “cuál es el límite” de la confianza aprobada.

Por su parte, el parlamentario aprista Mauricio Mulder opinó que el Congreso debe “responder valientemente” a Vizcarra.

Mulder indicó que el Parlamento no debe permitir “la interpretación de la llamada esencia”. “¿Dónde dice eso [que el presidente puede interpretar el voto de confianza] en la Constitución? No puede haber disolución. Un voto en verde y mayoritario no es un voto que él pueda interpretar como que se le rechazó la confianza”, manifestó.

Finalmente, la Comisión de Constitución acordó emitir un pronunciamiento en defensa de la institucionalidad del Congreso, como lo propuso el congresista Javier Velásquez Quesquén.

DATOS

El presidente de la otrora Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando Tuesta, explicó ante la Comisión de Constitución el proyecto sobre elecciones internas abiertas.



Tuesta afirmó que solo los partidos cascarón le deben tener “temor” a las elecciones internas. El debate continuará hoy a partir de las 2:30 p.m.