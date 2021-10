Conforme a los criterios de Saber más

La vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte sostuvo que no le teme a la investigación por lavado de activos en la que acaba de ser incluida, proceso que está a cargo del fiscal Richard Rojas Gómez.

Al respecto y en diálogo con El Comercio sostuvo que “no tiene ni pies ni cabeza. Jurídicamente hablando no tiene sentido. No tiene razón de ser”.

Para Boluarte Zegarra, existen intereses políticos que podrían estar motivando este proceso.

“Yo confío en la fiscalía, en el Poder Judicial, en la justicia peruana, pero también, déjeme pensar, de que detrás puedan estar los poderes económicos queriendo deslegitimar este gobierno y claro, ¿cómo pueden deslegitimar el gobierno de Pedro Castillo?, golpeando a Pedro Castillo y a Dina Boluarte, quienes están asumiendo la responsabilidad de administrar el país”, señaló.

Sobre la cuenta mancomunada creada para recolectar dinero a favor del pago de la reparación civil de Vladimir Cerrón, aseguró que esta había sido por acuerdo del Comité Ejecutivo Regional Lima Metropolitana de Perú Libre.

“Se acordó que Vladimir Cerrón había pedido un apoyo económico porque si no pagaba su reparación civil de S/850 mil lo iban a volver a meter preso. Ese fue el mensaje que llegó y dijimos: bueno pues hay que abrir la cuenta y yo soy la secretaria de Economía del Comité Ejecutivo Regional de Lima Metropolitana. Entonces, a razón de ese cargo, se me designa abrir la cuenta, pero junto con el sr. Braulio Grajeda para que la cuenta sea mancomunada”, explicó.

El número de cuenta fue distribuida al grupo whatsapp del propio Comité Ejecutivo Regional Lima Metropolitana, según la vicepresidenta. Por lo tanto, dijo desconocer si el mensaje fue reenviado a otros grupos vinculados al partido.

Respecto a la presunta procedencia ilícita del dinero recaudado señaló lo siguiente: “Cómo podría tener yo conocimiento si ni siquiera tenía conocimiento de cuánto dinero se había depositado a la cuenta lícita que abrimos Braulio y yo, solo hasta el momento que nos dijeron transfieran”.

En suma, recaudaron más de 15 mil soles, monto que posteriormente fue transferido a la cuenta de Vladimir Cerrón.

“Créame que hasta me dio vergüenza porque solamente había 15 mil y tantos soles. Chispas, poquito porque a S/ 850 mil no hemos llegado a nada […] La verdad a mí me dio como uf, qué pena, no se ha podido juntar más dinero y ya. Eso se transfirió del banco a la cuenta que nos dieron”, remarcó.

La fiscalía no descarta el posible origen sospechosos de la adquisición de bienes muebles e inmuebles a nombre de Boluarte Zegarra, como su vivienda en Surquillo y un automóvil. Sobre el tema, la también ministra sostiene que “he trabajado desde mis 18 años hasta la actualidad, todo lo que tengo, mi casa que es una sola casa que tengo en Surquillo, el vehículo que tengo en la casa y lo que pudiera haber dentro que son cosas muy naturales que toda familia tiene, ha sido adquirido producto de mi trabajo. Toda mi vida he trabajado”.

Además, hizo la siguiente exhortación al fiscal a cargo del caso: “Solamente le digo al fiscal Rojas que sea objetivo y si hay un interés político, que de hecho lo hay detrás de todo esto, porque desde el primer momento que pasamos a segunda vuelta, los tambores sonaron diciendo vacancia y si esa vacancia está empujando a la fiscalía a que involucre a Dina Boluarte en su calidad de vicepresidenta porque otro interés no habría, yo espero y confío en que la fiscalía actúe de manera proba, de manera objetiva”.

