“Yo he coordinado con la señora [Boluarte] y me voy, yo he pedido y la señora ha accedido, ella es una persona muy cortés. Ella está haciendo las cosas bien, si la señora sale, que no va a pasar, el Perú se hunde […] El país está estable, viene una [cumbre] APEC”, manifestó en declaraciones a la prensa en las afueras de Palacio de Gobierno.

No obstante, la salida de Torres fue solicitada por un sector del Parlamento, a través de las reuniones que las bancadas sostuvieron con Adrianzén en las últimas dos semanas. Las respuestas que brindó a los dos pliegos interpelatorios- donde se le cuestionaba por la remoción de Jorge Angulo de la comandancia general de la PNP, el estado de emergencia en Pataz (La Libertad) y por los altos índices de inseguridad- no dejaron satisfechos a los congresistas.

Por ejemplo, el portavoz de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, reconoció que su agrupación le recomendó al primer ministro realizar “un relevo” en el sector Interior.

“Los colegas [de la bancada] han incidido en seguridad, que tendría que haber un relevo en Interior. Exigen ministros con mayor contacto con la población, ministros que realmente tengan mayor liderazgo en su sector, se tiene ministros silentes, no sabemos las políticas ni estrategias”, manifestó el lunes en RPP Noticias.

La congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) consideró que salida de Torres y de otros ministros se debe a la presentación del Gabinete en el Parlamento el miércoles, cuando solicitará el voto de confianza. Agregó que la idea del gobierno es asistir al hemiciclo con un equipo diferente y que este goce de respaldo.

Juárez, en declaraciones a Canal N, dijo que era “complicada” la continuidad del ministro del Interior y lamentó que el país esté en la misma situación de hace cuatro meses, tras la censura de Vicente Romero como titular del Mininter.

En comunicación con El Comercio, la parlamentaria María del Carmen Alva indicó que dimisión de Torres “era una crónica de muerte anunciada”, porque no se vio ninguna estrategia para que la Policía Nacional enfrente a la criminalidad. Añadió que en la reunión de la víspera con Adrianzén, los no agrupados expresaron su preocupación por la situación del sector Interior.

“No se veían cambios, seguía igual la inseguridad, todos manifestaron su preocupación, cada uno habló de la situación en sus regiones. Las cartas ya estaban echadas”, expresó.

Alva, expresidenta del Congreso, dijo que el Gabinete llega en mejores condiciones al miércoles, tras los cambios realizados. “De eso no hay duda”, finalizó.

Por su parte, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) saludó que Adrianzén “haya tomado en cuenta nuestro pedido de retirar a los ministros de Interior y Mujer, era lo que correspondía”. “Toca esperar que este miércoles pueda dar un mensaje claro y transparente ante el Congreso sobre las investigaciones contra la Presidente”, escribió en X.

Desde enero, al menos seis bancadas del Congreso pedían la salida de Torres, luego de que no supo explicar el motivo legal de la destitución de Angulo.

Polémica por su presentación en TV

Fuentes del Ejecutivo indicaron que al interior del gobierno, además, causó incomodidad las declaraciones que brindó el saliente ministro del Interior la noche del domingo en “Panorama”, donde relativizó el impacto de la inseguridad ciudadana en el país e, incluso, se felicitó a sí mismo por su labor.

“Yo manejó las estadísticas que me brinda la Policía Nacional, en comparación al 2023, las estadísticas indican que la criminalidad ha descendido, acá nosotros vemos un tema de percepción […] Los medios de comunicación ni colaboran mucha, cuando hay un hecho criminal lo replican 16 veces en un día”, refirió.

Torres también dejó abierta la posibilidad de rotar al coronel PNP Harvey Colchado, jefe de la Diviac de la Policía, a raíz de la forma cómo se allanó la casa de Boluarte en Surquillo por el Caso Rolex.

“¿Cómo a la vivienda de la presidenta le van a meter un combazo? Así tengan una orden judicial deben tener cierta delicadeza, repito, ella no es cualquier ciudadano, se trata de la presenta y merece un respeto máximo”, manifestó.

La salida de Colchado de la Diviac fue descartada por el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, la tarde del lunes en RPP.

Fuentes del Ejecutivo indicaron que Torres presentó su carta de renuncia a la primera hora del lunes a la presidenta Boluarte.

El punto de vista

El exministro del Interior Mariano González afirmó que la salida de Torres “ya era la crónica de una muerte anunciada”.

Remarcó que el saliente titular del Mininter deberá responder ante la fiscalía por casos que va desde el abuso de autoridad hasta una presunta omisión de funciones en la búsqueda de Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, quien está prófugo desde octubre.

En comunicación con El Comercio, González dijo que la presidenta Boluarte debe escoger a un ministro que tenga la libertad para actuar.

“Esto es complicado, la presidenta debe tener un cambio de actitud y su primer ministro también, pero no veo que vayan por ese camino, la verdad tengo mucha desconfianza”, expresó.

El ex viceministro de Orden Interior del Mininter Ricardo Valdés dijo que la salida de Torres debe ser interpretada como una sumaria de diferentes aspectos, uno de ellos es que el gobierno ha tenido una reacción política antes de que Adrianzén vaya a solicitar el voto de investidura. Esto debido a que la sostenibilidad del general PNP en retiro “no daba para más”.

“Lo segundo es que hay obviamente una sensación de agotamiento por parte del Congreso y de la ciudadanía sobre la ausencia de ideas para luchar en contra de la inseguridad, el saliente ministro no aportó nada nuevo”, manifestó a este Diario.

Valdés opinó que Torres tardó en irse y remarcó que el enfrentamiento que este tuvo con Angulo, ex comandante general de la Policía Nacional, “lo desgastó y lo dejó en mal pie”.

“Ha tenido un desempeño muy pobre en el Congreso cuando ha tenido que dar explicaciones […] Y su postura sobre el allanamiento a la casa de la presidente ha sido mala, porque él como ministro y policía en retiro sabe que las órdenes judiciales se cumplen, no se entiende cómo está avalando que la Policía desconozca esto. Y tiene menos sentido de que haya expresado esa postura en un comunicado”, agregó.

El ex viceministro de Orden Interno refirió que el nuevo ministro del Interior debe recuperar “el liderazgo” del sector “que se perdió con Torres”.

“Tiene que poner énfasis en el Consejo de Seguridad Ciudadana para que pueda coordinar una política en el sector con el Poder Judicial, el Ministerio Público, el alcalde de Lima y otros. Fijar indicadores de cumplimiento”, indicó.

Valdés, además, dijo que debe recuperar la proactividad ante el Congreso y con los gobiernos regionales.

El general PNP en retiro Walter Ortiz Acosta asumió como ministro del Interior en reemplazo de Víctor Torres.

En enero pasado, el nuevo titular del Interior fue nombrado por su ahora predecesor, jefe de la Dirección General contra el Crimen Organizado.

En “Panorama”, Torres dijo que vivió en Estados Unidos hasta noviembre último y que en ese país se dedicaba a la lectura, el deporte y a trabajar en seguros. Añadió que dictaba conferencias en seguridad y que se mantenía “ligado” a sus compañeros de promoción.