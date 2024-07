“Sí, pasa a ser parte de la Dirección de Investigación Criminal, como corresponde. [...] Con ello evitamos los cuestionamientos al manejo de los gastos especiales de inteligencia”, dijo el martes último en conferencia de prensa.

De quedar adscrita a la Dirincri, la Diviac descenderá en el organigrama de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dinic).

Al explicar la medida, Zanabria añadió: “¿Cómo es posible que hayan dejado que una división dependa de una dirección nacional? Es como si usted dijera que un mototaxi va a llevar un camión carguero. No puede darse”.

Diviac pasará a formar parte de la Dirincri

Según señaló, la medida está prevista desde el 2023. “Hay un esquema piramidal. No es un trabajo de este año. Se consensuó, se explicó al ministro del Interior que estaba el año pasado, el general [Vicente] Romero, al gabinete de asesores y esto fue aprobado”.

No obstante, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, aseguró a El Comercio que Zanabria debe remitir el tema a su despacho. “A mí aún no me han consultado. Espero que en los próximos días me la sustenten”, dijo.

Santiváñez precisó: “Esa exposición la ha trabajado el comando y tiene que elevarlo a mi despacho para ser propuesta al Ejecutivo, pero tiene que preparar la justificación del organigrama. Ahora, de acuerdo al mandato constitucional, la policía nacional se rige por sus propia leyes y reglamentos, tenemos que analizar la justificación jurídica de la misma para poder dar una opinión al respecto”.

Consecuencias

El exministro del Interior Rubén Vargas y el exviceministro del Interior Ricardo Valdes aseguraron que de concretarse la medida, la Diviac ya no tendrá competencias para ver casos de alta complejidad que incluyen corrupción ni contará con presupuesto propio o independencia administrativa.

Santiváñez discrepó: “La Diviac podría seguir investigando sin problema. No perdería ninguna función”.

La Diviac es la unidad que apoyó a la fiscalía con el allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte en marzo pasado por el Caso Rolex. También participa de las investigaciones contra Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, por el caso denominado Los Waykis en la Sombra.

Valdes destacó que la Diviac fue creada como un organismo transversal a todas las unidades policiales. “Ahora la han puesto en la Dirincri, una dirección que ve temas específicos como robos, secuestros, extorsión, pero no ve corrupción, tala ilegal, minería ilegal, no tiene la visión de un delito de alta complejidad. Por eso, la Diviac perderá eficiencia”, dijo.

Señaló que al quedar adscrita a la Dirincri, la Diviac ya no podrá ver casos de alta complejidad que incluyan corrupción. “Estamos haciéndole un gran servicio a la criminalidad porque estamos licuando la principal herramienta que ha tenido la policía para luchar contra la criminalidad organizada de alta complejidad. Ahora solo tendremos un membrete, no un equipo que tiene alcance nacional”, aseveró.

Añadió que los casos de corrupción “podrían entregárselos a la Dircocon [la Dirección Contra la Corrupción], que, con toda honestidad, es una unidad donde pasa de todo”.

"Estrategia para debilitar las investigaciones"

En opinión de Vargas, la determinación de pasar la Diviac a la Dirincri “no es una decisión administrativa inocua, oculta una decisión política que el Ministerio Público tiene que investigar”.

“Desde mi punto de vista, esta decisión forma parte de una conducta sistemática de obstrucción a las investigaciones de los casos vinculados a la corrupción en el poder, específicamente a Los Waykis en la Sombra”, dijo en diálogo con El Comercio.

Vargas recordó que en abril de este año se separó temporalmente al general PNP Harvey Colchado de la jefatura de la Diviac por un proceso disciplinario en su contra. Luego, en mayo, se desactivó el grupo exclusivo de policías que apoya al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

“Todo forma parte de la misma estrategia para debilitar las investigaciones”, sentenció.

La semana pasada, Santiváñez se reunió con el contralor general de la República, Nelson Shack, para que se realicen acciones de control a la Diviac y a otros órganos de inteligencia.