El programa “Panorama” reveló que Jesús Zanabria, hijo del comandante general de la Policía Nacional (PNP), Víctor Zanabria, fue contratado en una entidad adscrita al Ministerio del Interior (Mininter).

Según el dominical, el hijo de 35 años de la máxima autoridad policial laboró en las oficinas del Tribunal de Disciplina Policial de febrero a abril de este año, un mes después que su padre asumiera el cargo.

Según su propia versión, el pasado 20 de febrero Jesús Zanabria fue “invitado”, como pocos, a trabajar en dicho portafolio a través de un correo electrónico. Evitó mencionar el nombre de la persona que lo recomendó.

Así, Zanabria, cuando su padre asumió el cargo de comandante general de la Policía, una orden de servicio por S/3 mil. El trabajo: recepción, registro y distribución de documentación administrativa para el Tribunal de Disciplina Policial.

“Hubo una invitación (…) el Tribunal de Disciplina Policial, mediante un correo. Primera vez (que trabajo en el Estado). No puedo darte el monto (que percibí), pero está en mi orden. Tenía básicamente un trabajo de asistente legal”, detalló.

Para Cecilia Ruiz, abogada especialista en contratos públicos, no hay mucho por entender. Según dijo, estamos ante un claro conflicto de intereses y cuestionó que se envíe una invitación directa a alguien que no tiene experiencia y que no figura en la base de datos del Estado.

“Qué tipo de evaluación, qué tipo de redacción de documentos podría hacer una persona que no tiene ningún tipo de experiencia, valorando las acciones administrativas una persona que no tiene nada de experiencia”, acotó.

En tanto, para el abogado Eduardo Herrera, del Consejo Privado Anticorrupción, el escenario en el que fue contratado el hijo del jefe de la Policía Nacional es más que irregular.

“Lo que existe acá es una abierta conflictividad de intereses, una falta de vergüenza, de cierto recato, de respeto. Más allá de la ley, existiendo evidente conflicto, tu hijo no puede trabajar en el lugar donde tú desempeñas un rol dirigente”, subrayó.

Cabe indicar que el hijo del general es bachiller en derecho y nunca había pisado el Estado. Tras dejar el Tribunal de Disciplina Policial, ingresó a laborar en el Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri).