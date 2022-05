En su videocolumna “Cuéntame otra” de este martes, el periodista y analista político Fernando Vivas se refiere a la permanencia de Aníbal Torres al frente del Consejo de Ministros y a su relación con el partido de Gobierno, Perú Libre.

“El premier Aníbal Torres ya no es el problema, ni la solución, ha dejado de ser, en todo caso, el problema principal, que se vaya o que se quede es absolutamente secundario. Lo principal es que el presidente Castillo no tiene gobernabilidad porque está gobernando con un sistema de cuotas”, expresa.

“Mientras este sistema de cuotas, la conflictividad social y los relatos sobre la presunta corrupción del presidente Castillo (...) la permanencia de Aníbal Torres es absolutamente secundario”, añade Vivas, en su videocolumna que se publica los martes y viernes.

Sostiene que el presidente Pedro Castillo es el problema y la solución.

La noche del lunes, en Canal N, Aníbal Torres afirmó que antes del 5 de abril había presentado su carta de renuncia al presidente Pedro Castillo. “Yo le presenté mi renuncia y me dijo: ‘ya lo veremos, doctor, cuando regresemos de allí’. Eso fue cuando íbamos a ir a un pleno desconcentrado, creo que en Huancayo”, expresó.

“Si yo me voy ahora, estoy aceptando lo que la prensa quiere. No me voy a manejar por la prensa, no le voy a dar el gusto a la prensa. (Mi carta de renuncia) está vigente”, aseveró.