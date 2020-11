Antes de su presentación el 3 y 4 de diciembre ante el Pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, ha iniciado una serie de reuniones con los grupos parlamentarios. Este sábado, el turno fue de la bancada Nueva Constitución, recientemente formada por cuatro exmiembros de Unión por el Perú y un exintegrante de Acción Popular.

En comunicación con El Comercio, Bermúdez explicó que el objetivo de estos encuentros es conocer personalmente a cada legislador y oír sus preocupaciones. Confirmó que uno de los temas tratados con Nueva Constitución fue, precisamente, la propuesta de sus integrantes de emprender un proceso de cambio de la Carta Magna de 1993. Si bien dijo que el Gobierno respeta cualquier iniciativa sobre este punto, precisó que aquel debate no corresponde al Ejecutivo, sino al Congreso.

“La bancada me ha comentado sobre proyectos de ley que están planteando que se haga una reforma de la Constitución. Entonces, yo les he dicho que me parece que ese es el procedimiento regular [de presentación de iniciativas para su debate]. He dicho que me parece excelente que lo analicen a nivel parlamentario porque, finalmente, son propuestas y las propuestas tienen que debatirse”, señaló Bermúdez.

Luego, la primera ministra agregó que “les he dicho porque -y también lo ha expresado el presidente Sagasti- hay personas o grupos de congresistas que están planteando alguna iniciativa de reforma puntual o reforma integral. Nos parece saludable que se debata. Pero nosotros no tenemos ninguna iniciativa de reforma constitucional como Ejecutivo porque no nos corresponde”.

Los detalles de la reunión

El encuentro tomó cerca de una hora y media. María Bartolo, portavoz titular de la bancada Nueva Constitución, indicó a este Diario que de lo conversado con Bermúdez concluyen que ha mostrado apertura a la posibilidad de reforma constitucional, pero bajo los conductos regulares, como el del pleno del Congreso o el de un referéndum nacional.

“Sabemos que la premier es constitucionalista, pero ha mostrado una predisposición y que se lleve a debate y ella está, se podría decir que, de manera personal, de acuerdo con que se someta a la consulta a la población. (…) También solicitamos que, en caso sean efectivos todos los eventos y debates a favor del referéndum, este se someta en estas elecciones [de abril de 2021]”, declaró Bartolo.

Además de esta propuesta, el grupo parlamentario le comentó a Bermúdez sobre sus observaciones a la gestión del ministro del Interior, Rubén Vargas, a raíz del pase a retiro de 15 generales de la Policía Nacional y las renuncias de tres altos mandos. El congresista Jim Alí Mamani también le expresó sus reparos con la permanencia del ministro de Transportes, Eduardo González, por su calidad de extrabajador de confianza en varios sectores durante la administración de Martín Vizcarra.

“Ellos nos han manifestado su punto de vista, sobre todo de titulares de ministerios y yo he tomado nota, y también les he dicho lo que es real. Todos los ministros, empezando por mí, estamos siempre en permanente evaluación del presidente de la República. Les he agradecido los comentarios que me han dado para tomar nota”, indicó Bermúdez a este Diario.

Otro de los puntos que expresó la bancada Nueva Constitución fue su insistencia en definir la eliminación de la inmunidad parlamentaria, así como la inmunidad de otros altos funcionarios del Estado, incluyendo al presidente de la República. Una discusión que queda en el fuero del Congreso.

“Al mismo nivel que la propuesta del referéndum, tenemos la de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Debemos debatir un nuevo texto [en el Congreso] respecto de la inmunidad parlamentaria o, dentro de la [consulta para la] reforma de la Constitución, también se podría impulsar por referéndum. Sabemos que esto ya se ha sometido a referéndum, pero ya sería parte de una nueva Constitución”, explicó Bartolo a El Comercio.

Consultados sobre si la bancada otorgará la confianza al Gabinete de Violeta Bermúdez, los congresistas Bartolo y Orlando Arapa señalaron que aún no lo tienen decidido. Sin embargo, precisaron que ninguno de los temas de su agenda en la reunión de hoy funciona como una condición para su voto.

“Saludamos la convocatoria, la apertura al diálogo con las bancadas por parte de la premier Bermúdez. Nosotros no podemos condicionar a nada. Lo que sí hemos hecho es informar sobre nuestras propuestas y sostener la conversación. Hicimos propuestas sobre algunas cosas puntuales, como este tema estructural que es el de la Constitución. Todavía no hemos decidido [sobre dar el voto de confianza]. Tendremos una reunión con la bancada para analizar cada punto a favor y en contra”, respondió Arapa.

La jefa de la PCM se reunió el miércoles con representantes de la bancada del Frente Amplio. Según detalló a este Diario, el lunes tiene programadas reuniones con Alianza para el Progreso, Descentralización Democrática, Podemos Perú, Somos Perú y algunos congresistas no agrupados. Para el martes, se reunirá con la bancada de Fuerza Popular, Acción Popular y otros legisladores independientes. El miércoles, está programado su encuentro con la bancada del Partido Morado. “Aún queda por confirmar un par de reuniones, que son con el Frepap y Unión por el Perú. Todavía estamos viendo los horarios”, refirió.

VIDEO RELACIONADO:

Mirtha Vásquez sobre ataques: He denunciado amenazas porque esto no se puede llamar política