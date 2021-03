La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, respondió este miércoles a lo que consideró ofensas por parte de diversos parlamentarios en el pleno del Congreso, al que acudió junto con el ministro de Salud, Óscar Ugarte y el canciller Allan Wagner para explicar la eficacia de la vacuna de Sinopharm adquirida por el Perú contra el COVID-19.

Bermúdez lamentó que los legisladores hayan incurrido en agravios para plantear sus críticas al Gobierno de transición que preside Francisco Sagasti.

“Se nos ha acusado de cínicas, nos han dicho que somos la continuidad de la corrupción, que seguramente hay posibles negociados, que somos unos muertos de hambre, que estamos estatizando las vacunas, hasta genocidas nos han dicho, ‘que porque el ruido suena es porque piedras trae, que estamos llenos de engaños y mentiras’, etc.”, sostuvo la jefa del Gabinete.

Violeta Bermúdez: "No me puedo quedar callada y como peruana no puedo aceptar que se afecten honras"

“Si alguien comete algún acto ilegal o incorrecto, pues esa persona responde por sus actos, no acepto que al ‘Gobierno de transición y emergencia’ liderado por el presidente Francisco Sagasti se le ofenda de esta manera. No me puedo quedar callada y como peruana no puedo aceptar que se afecten honras y tampoco puedo dejar que la ciudanía vea cómo es que a veces nos tratamos algunos peruanos y peruanas, felizmente no muchos”, señaló.

La primera ministra saludó, en esa línea, que no todos los legisladores hayan tomado dicha actitud y destacó la postura del congresista Diethell Columbus (Fuerza Popular), quien luego de escuchar lo manifestado por los representantes del Ejecutivo dijo haber entendido lo sucedido con las críticas a la vacuna de Sinopharm tras la difusión de un estudio preliminar realizado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

“Es importantísimo en cualquier diálogo escuchar. Quiero destacar lo dicho por el congresista Columbus, si uno pregunta encuentra respuestas, si uno quiere dialogar, escucha; pero si no nos escuchamos, nunca vamos a encontrar respuestas”, indicó.

“Saludo las voces de aquellos congresistas que han hecho un llamado a la unidad, que han hecho un llamado a la unión, porque eso es lo que necesitamos ahora unirnos para combatir a un enemigo terrible que ni siquiera vemos: la COVID-19″, remarcó.

Conforme a los criterios de Saber más