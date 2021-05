La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, consideró que el actual Congreso de la República saliente podría iniciar el debate sobre el retorno de la bicameralidad y que el próximo Parlamento 2021-2016 lo apruebe en una segunda legislatura.

En diálogo con Canal N, indicó que al tratarse de una reforma constitucional no solamente es necesario un “tiempo y un espacio de reflexión”, sino también un espacio de debate donde la ciudadanía pueda entregar sus aportes.

“Yo no estoy segura que en 70 u 80 días, que es el mismo periodo que nos queda en el Ejecutivo, el Congreso pueda tener la oportunidad de generar este tipo de clima constitucional. Me parecería excelente debatir la bicameralidad, pero para eso se requiere tiempo y me temo que una reforma seria, tan sustantiva, debería darse un periodo mayor”, expresó.

“De repente este mismo Congreso puede empezar a debatirla y dejarle al siguiente Congreso la oportunidad que en una nueva legislatura la apruebe. Con este nuevo Congreso no se acaba el Poder Legislativo, el Congreso se renueva cada cinco años, igual que el Ejecutivo”, añadió.

En ese sentido, Bermúdez remarcó que las reformas constitucionales requieren de “mucho análisis” y “reflexión”, pues la Constitución Política es una suerte de arquitectura y no se puede quitar una pieza sin ver qué mecanismo constitucional resulta afectado.

“Si introduzco una reforma tengo que ver cuál es su impacto en la representación, tienes que discutir si las circunscripciones electorales son las necesarias. Eso requiere tiempo de análisis, reflexión y debate porque es fundamental que la ciudadanía aporte”, enfatizó.

Violeta Bermúdez se refirió al debate sobre la bicameralidad en el Congreso

De otro lado, la primera ministra consideró que el país no está en este momento “para más inestabilidad” ad portas de una segunda vuelta electoral el próximo 6 de junio, donde se va a elegir al próximo presidente de la República para los próximos cinco años.

“Necesitamos tranquilidad, estamos ante una pandemia muy severa que si bien tenemos algunas noticias positivas que ayer ha dado el Ministro de Salud, que al parecer está decreciendo el nivel de contagios, los fallecimientos siguen siendo altos. Nosotros somos un equipo que está abocado en la atención de la pandemia y en gestionar el Estado de cara a poder precisamente hacer una transferencia ordenada y responsable”, acotó.

Bermúdez también pidió a los congresistas “un poco de serenidad” y cuestionó que levanten injurias y falsos testimonios contra el presidente Francisco Sagasti al acusarlo de ser un “encubridor” del exmandatario Martín Vizcarra.

“Por favor, el señor Sagasti no estaba en el gobierno cuando el señor Vizcarra gobernaba. Es una cosa allí que no se sustenta. Uno encubre cuando es parte de una gestión, el señor Sagasti era congresista cuando el señor Vizcarra estaba en el Poder Ejecutivo”, sentenció.

Violeta Bermúdez cuestionó moción de censura contra Sagasti

