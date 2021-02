La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, afirmó que “no hay una razón” para una eventual interpelación o censura en el Congreso de la República por la crisis sanitaria en el país a consecuencia del coronavirus (COVID-19).

En RPP TV, señaló que el rol de interpelar o censurar de los congresistas es parte de los mecanismos que existen en el Parlamento, pero remarcó que desde el Ejecutivo considera que “no hay una razón para hacerlo”.

“Yo respeto mucho las opiniones, salvo que haya ofensas y afortunadamente no he percibido ninguna ofensa contra ninguno de nosotros. Ellos están en su rol, interpelar, censurar, es parte de los mecanismos que existen en el Parlamento, pero desde la labor que cumplimos en el Ejecutivo me parece que no hay una razón para hacerlo”, acotó.

Bermúdez también remarcó que no se le puede reclamar al Gobierno del presidente Francisco Sagasti por los problemas estructurales en el sector salud y recordó que el mandatario llegó al cargo por una “coyuntura especial”, en clara alusión a la renuncia de Manuel Merino en noviembre del año pasado tras las protestas sociales.

“Hace casi dos meses, el 3 de diciembre, nos dieron el voto de confianza y no nos pueden reclamar por problemas estructurales en el sistema de salud. Hay que ser realistas”, manifestó.

“El presidente Sagasti no postuló para ser presidente, él ha llegado por una coyuntura especial y todo el equipo que lo acompañamos hemos decidido apoyarlo para ayudar en un tránsito ordenado y enfrentar la pandemia de una manera responsable, y eso es lo que hacemos día a día”, sentenció.

Violeta Bermúdez: “No hay razón para interpelación o censura en el Congreso”

¿Qué pasó en el Congreso?

Tras las exposiciones de la jefa del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez, y la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, diversos congresistas plantearon presentar mociones de interpelación y censura contra ambas.

Fue el legislador Wilmer Bajonero (Acción Popular) el primero en solicitar la renuncia de Mazzetti Soler por la demora en la llegada del millón de vacunas de Sinopharm desde China. “¿Por qué no renuncia? Hágale un favor al Perú. Es mejor retirarse con dignidad”, señaló en su intervención.

Posteriormente, Fernando Meléndez (Alianza para el Progreso) amenazó con plantear la censura de Bermúdez por mantener como presidenta ejecutiva de EsSalud a Fiorella Molinelli.

“Que nos explique la premier por qué han ratificado a una de las funcionarias responsables de que miles de asegurados hayan fallecido a lo largo y ancho de nuestro país. Eso no podemos aceptar hoy, esa funcionaria no puede estar ni un día más en el gobierno y si (la) mantiene el gobierno del señor Sagasti, vamos a censurar a este gabinete”, advirtió.

Finalmente, el vocero de Unión por el Perú (UPP), José Vega Antonio, consideró que Mazzetti debería “dar un paso al costado” o la primera ministra ser interpelada por el retraso en la llegada de las vacunas y el costo de las mismas.

“Nosotros exigimos que la ministra o dé un paso al costado o interpelar a la premier para saber la verdad de las cosas, por qué nos ocultan el valor del costo de las vacunas”, acotó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Violeta Bermúdez: “Nosotros jamás hemos mentido a la población”

TE PUEDE INTERESAR