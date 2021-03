La primera ministra, Violeta Bermúdez, indicó que prefiere no pronunciarse “sobre ningún candidato ni candidata en particular”, sin embargo, como especialista en derechos humanos, puede asegurar que la “violencia contra la mujer es un problema estructural” que existe y que debe ser erradicado.

Durante una actividad del programa Qali Warma, Bermúdez evitó pronunciarse sobre Neldy Mendoza, candidata a la vicepresidencia del partido Renovación Popular de Rafael López Aliaga y su posición respecto al uso de anticonceptivos y la violencia contra las mujeres.

“Estamos en periodo electoral y como Ejecutivo respetamos el principio de neutralidad, no me quisiera pronunciar sobre ningún candidato ni candidata en particular; sin embargo, como especialista en derechos humanos y en derechos de las mujeres, puedo decir que la violencia contra la mujer es un problema estructural, existe, todos los días vemos a víctimas de violencia y tanto el Estado como la sociedad debemos asumir el compromiso de erradicar la violencia”, señaló a la prensa.

En una conferencia realizada en el 2012, Neldy Mendoza afirmó que las mujeres que utilizan anticonceptivos son “violadas por los esposos” y que el 89% de la violencia familiar se daba en mujeres que usaban anticonceptivos.

Al respecto, Bermúdez precisó que como Estado lo que se busca es prevenir la violencia y que “no se produzca”.

“Esta pregunta me permite compartir con ustedes que hace unos días se han aprobado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, un conjunto de lineamientos estratégicos para prevenir la violencia contra las mujeres a lo largo de su ciclo de vida”, sostuvo.

“Lo que buscamos como Estado es que la violencia no se produzca, que la prevengamos desde el primer momento, antes que se produzca y esto es algo que nos compromete a todo el Estado y a la sociedad”, agregó.

