El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aseguró que no tiene ningún inconveniente en conversar con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, o con otro partido político.

En diálogo con RPP Televisión, aclaró que no “discrimina absolutamente a nadie” y que si bien no habla con Cerrón Rojas desde hace varios meses, no tendría problemas en reunirse con él.

“Últimamente no he conversado (con Vladimir Cerrón), pero no tengo ningún inconveniente en conversar con él o con otro partido político”, señaló al precisar que, no obstante, Vladimir Cerrón no es gobierno y no puede tomar ninguna decisión.

“No lo veo (a Vladimir Cerrón) tomando ninguna decisión y no puede tomar ninguna decisión. Él no es gobierno, es el secretario general del partido con el cual llegó al poder el presidente Pedro Castillo, pero no asumió el ideario”, acotó.

Torres Vásquez indicó finalmente que no busca generar ningún conflicto con las bancadas en el Congreso y que buscará el diálogo con todos los partidos.

“No voy a generar ningún conflicto con Perú Libre, ni con Fuerza Popular, ni Renovación Popular ni con ningún partido. Aquí estoy ocupando este cargo y tiene que ser de diálogo, de conversación con todos los partidos, con todos los que quieran conversar con nosotros”, sentenció.

