El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, calificó de “falso” el nuevo audio difundido el último domingo en donde presuntamente habla de generales de la Policía Nacional (PNP) que protegen al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

En declaraciones a América Noticias desde la ciudad del Cusco, consideró un “refrito” el clip y reiteró que las grabaciones no son ciertas pues, desde su punto de vista, son desconocidas para él.

“‘Cuarto Poder’ acaba de sacar nuevamente como refrito unos supuestos audios que me atribuyen a mí con este policía o agente ‘Culebra’, que yo he desestimado y he dicho que son falsos”, expresó.

“Cada domingo, como nos tienen acostumbrados, a darle tribuna a audios y dichos que son manifiestamente –como vuelvo a reiterar- no solamente desconocidos por mi persona, sino que no son ciertos, tienen la forma de hacer su rating”, agregó.

Incluso, Santiváñez aseguró que los estados de emergencias declarados en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte están dando resultados en la lucha contra la delincuencia.

“Nosotros nos guiamos en base a los números, y los estados de emergencia que hemos declarado están surtiendo efecto”, subrayó el titular del Mininter.

Juan José Santiváñez niega audio que lo vincula a Vladimir Cerrón

Sin embargo, las cifras de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dirin) muestran una realidad distinta: entre enero y octubre de 2024 se registraron 1.789 homicidios, de los cuales 934 fueron sicariatos.

El resto se dividió en: 498 homicidios calificados, 142 simples, 117 robos con muerte y 84 feminicidios. Además, en el 81 % de los casos, se utilizó un arma de fuego.