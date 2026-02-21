Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Líder de Perú Libre afirma que no hubo pacto para elegir a Balcázar. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El líder y candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón, aseguró que la llegada de José María Balcázar a la Presidencia fue resultado de un consenso político frente a la división generada por el enfrentamiento entre Fuerza Popular y Renovación Popular, y no de un pacto formal entre bancadas.

Vladimir Cerrón niega pacto para elección de José María Balcázar y habla de “frente antiderechista”
Gobierno

