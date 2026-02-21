Vladimir Cerrón niega pacto para elección de José María Balcázar y habla de “frente antiderechista”

El líder y candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón, aseguró que la llegada de José María Balcázar a la Presidencia fue resultado de un consenso político frente a la división generada por el enfrentamiento entre Fuerza Popular y Renovación Popular, y no de un pacto formal entre bancadas.

En declaraciones para Canal N, y desde la clandestinidad, Cerrón rechazó que haya existido una alianza estructurada para asegurar la elección de Balcázar. Según afirmó, lo ocurrido fue la conformación de un “frente antiderechista”.

“ No hay ningún pacto, lo que se hizo fue una suerte de frente antiderechista. No es un tema de alianzas, porque eso es un pacto bilateral para sacar ventajas y después se diluye. En este caso ha habido una unidad espontánea que golpearon juntos y terminado el objetivo se disuelve”, manifestó.

Consultado sobre la participación de otras bancadas, respondió que es “correcta la deducción” de que agrupaciones como Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y Acción Popular respaldaron la elección, en función del número de votos obtenidos.

Cerrón explicó que se trató de una “coordinación mínima” circunscrita al momento de la votación, sin compromisos políticos posteriores. No obstante, reconoció que algunas bancadas podrían formular pedidos tras el respaldo brindado. “Seguramente algunas bancadas van a tener alguna solicitud al apoyo que han brindado al presidente Balcázar y él verá cómo responde” , indicó.

El dirigente sostuvo que la elección fue una reacción a la “unidad monolítica” que —a su juicio— han mantenido Renovación Popular y Fuerza Popular para sostener gobiernos de derecha en el Ejecutivo, lo que terminó generando una fractura en el escenario político.

Sin comunicación con el Ejecutivo

En otro momento, Cerrón negó mantener comunicación con el jefe de Estado desde el 2023 y descartó cualquier acuerdo respecto a un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo.

“ Yo no tengo ninguna comunicación con el presidente desde el 2023. No hay nada que declarar al respecto (…) no tengo ningún conocimiento que se haya llegado a algún acuerdo”, afirmó.

Asimismo, cuestionó que se plantee la posibilidad de un indulto cuando Castillo aún no cuenta con una sentencia firme. “Mientras él no tenga una sentencia firme, no se puede proceder a un indulto” , sostuvo, al añadir que primero debería agotarse el proceso judicial correspondiente.

Finalmente, dijo coincidir con lo expresado por el presidente Balcázar en el sentido de que no existe en agenda ningún tipo de indulto. “Estoy de acuerdo en la medida de que el presidente está hablando la verdad, no están dadas las condiciones” , puntualizó.

