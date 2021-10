Conforme a los criterios de Saber más

La designación oficial de Richard Rojas García -exvocero y operador de Vladimir Cerrón- como embajador de Perú en Venezuela, quedó en suspenso. Esto, luego que el Poder Judicial ordenó su impedimento de salida del país para que responda a la investigación por el delito de lavado de activos que se le sigue por el presunto financiamiento ilícito del partido político Perú Libre (PL).

Tras la medida dictada por el Poder Judicial, ni el presidente Pedro Castillo -quien propuso a Rojas en el cargo- ni la Cancillería se han pronunciado oficialmente sobre la situación de dicha designación.

El ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua, se encuentra en Colombia participando en la Conferencia Ministerial sobre Migración. Fuentes cercanas a Torre Tagle indicaron a El Comercio que, probablemente, el caso de Richard Rojas se trate al regreso del canciller.

No obstante, precisaron que la designación de Rojas García nunca se hizo oficial y solo existe un beneplácito de Venezuela para aceptarlo. Para que sea un nombramiento oficial, agregaron, tendría que haberse emitido una resolución o haberse leído algún documento durante el Consejo de Ministros para su nombramiento, “situación que no ha ocurrido porque no existe resolución”.

El investigado Rojas García defendió su designación como embajador alegando que se trataba de una decisión personal y política de jefe de Estado. Sin embargo, tras el impedimento de salida del país su desplazamiento hasta Venezuela, estaría camino a quedar sin efecto.

El juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, John Pillaca, consideró que existen indicios sobre la presunta comisión del delito de lavado de activos por parte del dirigente de Perú Libre; razón por la que debe permanecer en el país.

No existe resolución suprema sobre la designación de Richard Rojas que haya sido firmada por el presidente de la República, Pedro Castillo, y el canciller Óscar Maúrtua, como exige la Ley. Foto: Twitter @CancilleriaPeru

Hay situaciones graves que lo vinculan

Como se recuerda, el Ministerio Público señala a Rojas García como una de las personas encargadas de “transferir y ocultar” presunto dinero ilícito que pertenecería a Vladimir Cerrón, quien sería el líder de la organización criminal “Los Dinámicos del Centro”.

Por ejemplo, se resalta que el designado embajador trató de retirar S/376.930 de una de las cuentas de Vladimir Cerrón -movimiento bancario que fue congelado por la UIF- y recibió en su cuenta personal S/200 de militantes de Perú Libre.

En su resolución de impedimento de salida del país, el magistrado Pillaca Valdez sostuvo que, respecto al giro de cheque por el presunto líder la organización criminal, Vladimir Roy Cerrón Rojas, para su respectivo cobro, la defensa de Rojas no dijo nada.

Sin embargo, rescató que las versiones brindadas por el investigado sobre el dinero, a dos medios de comunicación, fueron “divergentes”.

Ello, indicó el juez, sería un indicio más que refuerza el nivel sospecha simple.

Sobre todo, explicó, porque existen otros elementos que podrían contextualizar los hechos. Entre estos, que a pesar de no haber sido funcionario ni servidor público de la Dirección General de Transportes y Comunicaciones de Junín, Rojas García, habría colaborado o participado en la “promoción, colocación, remoción y favorecimiento” de diversas personas, a fin de que éstas fueran beneficiadas con puestos de trabajo dentro de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, hechos que se vincularían también con el trámite y emisión de licencias de conducir; y para ello habría coordinado con otros miembros del partido.

“Si bien la defensa, reitera que no se tiene nada concreto a una presunta conducta ilícita de su patrocinado, indicando que el dinero transferido es una suma mínima (S/200) que no amerita el delito de lavado de activos, empero, no es de recibo por esta Judicatura, por el contrario son presuntas situaciones graves que lo vinculan indiciariamente, conforme a la tesis fiscal”, resolvió el magistrado.

Agregó Pillaca que es necesario realizar actos de investigación, sobre la base de que existen presuntas coordinaciones de quienes a la fecha son investigados por delitos graves, y es objetivo tal apreciación a partir de los elementos de convicción como son las declaraciones, testigos, documentales que si bien no sindican directamente a Richard Fredy Rojas García hacen advertir comunicaciones con este entorno que son parte del partido Perú Libre.

Coordinaban puestos ministeriales y laborales

Otro elemento de convicción que fue captado por el Poder Judicial como parte de la imputación fiscal, es que Rojas García seguiría teniendo funciones como “secretario de organización norte del partido” y no como secretario de organización nacional, como aparenta ser en la actualidad.

Según se describe en el documento judicial, durante el allanamiento al local del partido politico Perú Libre se incautó diversa documentación donde se advierte que “el investigado se habría valido de su presunto cargo de ‘secretario de organización nacional’ del partido Perú Libre, para que, junto a su presunto líder Vladimir Roy Cerrón Rojas y otros miembros del partido reciban propuestas, expedientes, currículos de terceras personas para que posteriormente, sean favorecidas en la ostentación de algún cargo público”.

Se explica, tomando la tesis fiscal, que ese sería el modus operandi con el que habrían actuado “Los Dinámicos del Centro”, en el cual se habrían favorecido a personas cercanas al partido Perú Libre para que, una vez obtenidos los cargos, se les exija un aporte hacia el partido a cambio de haber sido beneficios irregularmente.

Entre los documentos hallados había un escrito del 25 de julio de 2021, con asunto “Propuesta para el nombramiento de viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, dirigido a Vladimir Roy Cerrón Rojas. También un folder manila conteniendo en su interior una carta del 07 de julio de 2021 con 36 páginas, dirigido a Vladimir Cerrón, con el asunto “Propuestas de nombramiento de viceministros”, otro folder manila conteniendo en su interior una carta del 09 de agosto de 2021, dirigido al Vladimir Cerrón, con el asunto Propuestas de profesionales, entre otros.

No hay colaboración de su parte

Finalmente, el juez Pillaca consideró que era necesario e idóneo que el designado embajador en Venezuela permanezca en territorio peruano, pues no si bien su defensa ha tratado de sustentar sus arraigos (laboral, familiar, etc); se advirtió la falta de colaboración por parte del investigado.

Se recordó que, según su defensa legal, recién habría sido notificado esta semana de los hechos investigados en su contra; la fiscalía refutó dicha afirmación al sostener que el pasado 24 de setiembre del 2021 García Rojas fue notificado al domicilio a fin de que presente su documentación contable para ser sometida a un pericia, pero que hasta la fecha no se cumplió.

Entonces, sostuvo Pillaca, es un acto de investigación necesaria, para fines de esclarecer los hechos, que en buena cuenta necesitan que el investigado esté ligado a la investigación.

Finalmente, el magistrado alegó que, si bien el caso contra Rojas García se encuentra en investigación preliminar, advierte situaciones de connotación penal graves, cuyas penas son altas, y que la fiscalía postula que el investigado, es parte de una presunta organización criminal.

“Aunado a ello que el comportamiento del investigado, en esta investigación aún no muestra visos de colaborar objetivamente con el esclarecimiento de los hechos, pese a que tendría conocimiento de los cargos formulados en su contra, esto del mes de setiembre del año en curso”, concluyó.

Lee aquí la resolución de impedimento de salida del país

