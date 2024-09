En menos de tres semanas, el Ministerio del Interior (Mininter) quintuplicó la recompensa ofrecida por información que lleve a la captura del exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, quien está prófugo de la justicia desde octubre de 2023, cuando fue condenado a tres años y seis meses de prisión preventiva por colusión, a raíz de las irregularidades en la licitación del Aeródromo Wanka.

A fines de agosto, el monto pasó de S/100 mil a S/200 mil, y este lunes, a S/500 mil. El primer aumento se dio días antes de que los programas dominicales difundieran un audio atribuido al titular del Mininter, Juan José Santiváñez, donde este le contó al capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como ‘Culebra’, que el “cofre”, vehículo asignado a la presidenta Dina Boluarte, habría sido usado para transportar a Cerrón cuando ya había pasado a la clandestinidad.

Y el otro, después de que el “Panorama” revelara que los audios y los textos que contienen los diálogos entre Santiváñez e Izquierdo Yarlequé son reales, de acuerdo con dos informes forenses del Ministerio Público.

Además, El Comercio publicó este lunes una encuesta de Datum, donde el 55% cree que el secretario general de Perú Libre continúa prófugo porque el gobierno de Boluarte lo protege. Y el 29% opina que sigue en la clandestinidad gracias a la ayuda de congresistas de su partido, mientras el 13% responsabiliza a la “incapacidad” de la Policía Nacional.

El Mininter también pagará medio millón de soles a quienes delaten la ubicación del empresario Gonzalo Monteverde y de Erick Moreno Hernández, conocido como “El Monstruo”.

Monteverde Bussalleu es investigado por presunto lavado de activos en la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, mientras que Moreno Hernández fue sentenciado a 32 años de prisión por varios secuestros, robos y sicariato y afronta una pesquisa por el rapto de la menor Valeria Vásquez.

Las recompensas de S/500 mil son ofrecidas para otros dos prófugos. El mexicano Rodrigo Torres, por el delito de tráfico de drogas; y el presunto cabecilla de la red criminal Los Pulpos de Cruz Blanca, Jhonsson Cruz Torres, por robo agravado.

Antes de Cerrón y los otros cuatro casos mencionados, el Ministerio del Interior solo ofreció medio millón de soles por las capturas de Gerson Gálvez Calle, alias “Caracol y cabecilla de Barrio King, en el 2016, y por Héctor Guerrero Flores, ‘Niño Guerrero’ y cabecilla del Tren de Aragua, la banda más peligrosa de Venezuela y con ramificaciones en América Latina, en el 2023, de acuerdo con una base de datos del Programa de Recompensas a la que El Comercio tuvo acceso.

“La captura será difícil aún con el monto alto”

El exministro del Interior, Carlos Basombrío, consideró que si bien la recompensa de S/500 mil hace vulnerable a los prófugos, en el caso particular de Vladimir Cerrón Rojas existen otros factores, como la protección que está recibiendo del poder político, que harán que su captura sea difícil.

“Existen diversas evidencias de que hay una protección desde el alto nivel del Estado, es más o menos evidente en el caso de los congresistas de Perú Libre y hay bastantes indicios de que ello ocurre también desde Palacio de Gobierno, siendo así se hace más difícil su captura, aún con un monto alto [de recompensa]”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Basombrío opinó que lo único que cambiará la percepción que tiene la mayoría de la ciudadanía, según la última encuesta de Datum, de que Cerrón es protegido por la administración es Boluarte, es que se le capture. “Eso ayudaría muchísimo más que las recompensas. Y desde el inicio [de su fuga] la cifra debió ser alta en la medida de la afrenta a la justicia por su parte y que no es un delincuente común”, complementó.

El ex titular del Mininter explicó que el incremento de una recompensa es decidido por una comisión técnica sin la participación de los ministros, ni viceministros.

A su turno, el ex jefe de Gabinete Ministerial y exministro del Interior, Óscar Valdés Dancuart, afirmó que “la recompensa será irrelevante, así se aumente a S/1 millón”, mientras el ex gobernador regional de Junín tenga la protección del Ejecutivo y de los congresistas perulibristas. “Se ha hablado del ‘cofre’, y la Policía no hace los esfuerzos, en las carreteras a muy pocos les piden el DNI, solo paran a los autos con lunas oscuras, hay un resguardo desde muy arriba”, expresó.

En diálogo con este Diario, Valdés Dancuart dijo que, con el aumento de la recompensa, el gobierno busca mejorar su imagen ante de la opinión pública, sobre todo la presidenta Boluarte, quien, según la última encuesta de Datum, solo es aprobada por el 6%.

“La presidenta está sacando los brazos para no ahogarse, la ciudadanía no se deja engañar, todas las semanas salen chats y audios sobre el ministro del Interior, hay tanta exactitud con los hechos que nadie duda de que esa voz es la de él. La señora ha puesto a este señor en Interior para que la cubra”, indicó.

El ex primer ministro subrayó que la captura de Cerrón no pasa por ofrecer dinero, sino por las acciones de inteligencia de la Policía Nacional.

“Está clarísimo que Cerrón está siendo protegido, y mientras pase eso, va a soltar globos de ensayo como este [de aumentar la recompensa] para decirle a la población que están empeñados en aprehender a este señor, cuando esto no es así. La señora Boluarte no sabe qué hacer con el país, solo se dedica a hacer presencia protocolar en las ceremonias”, finalizó.

“Este es un mensaje político, más que una intención”

El ex viceministro de Seguridad Pública del Mininter, Ricardo Valdés, sostuvo que en menos de tres semanas se haya pasado de S/100 mil a S/500 mil la recompensa por Cerrón, significa que el Ejecutivo está enviando “un mensaje político” y “no una intención de convencer a los posibles cuidadores” del ex gobernador regional de Junín.

“Es un mensaje a la ciudadanía para decirnos que están haciendo todo lo necesario para capturarlo, pero en la práctica tenemos a un ministro que habría dicho que Cerrón salió [de una playa en el sur] usando el vehículo de la presidenta. Si se confirma que es su voz, es una acusación mortal”, remarcó en comunicación con El Comercio.

Valdés refirió que el Ejecutivo necesita de este tipo de acciones para intentar marcar distancia de los sucesivos audios atribuidos a Santiváñez y para contrarrestar que la mayoría de la ciudadanía considera que desde Palacio de Gobierno se protege al secretario general perulibrista.

“Más que una real preocupación por encontrar a Cerrón, el aumento de la recompensa busca marcar distancia sobre las grandes dudas que tiene la opinión pública sobre la eventual protección que tendría Cerrón”, dijo.

El ex viceministro de Seguridad Pública señaló que el ministro del Interior debería ser destituido del cargo, si se prueba que los audios que se le atribuyen son reales.

“Si es cierto [que el gobierno trasladó en el ‘cofre’ a Cerrón], se le tiene que retirar, porque el ministro ha trasladado a un tercero información que compromete a la presidenta. Y si no lo es, no se puede tener a un ministro fanfarrón. No entiendo por qué la presidenta Boluarte lo sostiene, da la impresión de que el ministro conoce más información sobre ella”, opinó.

Más información

La última encuesta de Datum, realizada entre el 6 y 10 de setiembre, revela que el 86% se siente inseguro en las calles de su ciudad. En marzo último, esta cifra se ubicaba en 84%. Solo el 13% se siente seguro.

El 48% ha señalado que, en los últimos tres meses, su familia, personas de su entorno y hasta ellos mismos han sido víctimas de robos.