En las próximas horas, el presidente Martín Vizcarra definirá la conformación del nuevo Gabinete Ministerial que sucederá al de Pedro Cateriano, que no obtuvo la aprobación del Congreso. Diversos especialistas han comentado las responsabilidades tanto del Ejecutivo como del Legislativo en esta crisis.

Los analistas políticos Jeffrey Radzinksy y Erick Sablich abordan otra pregunta: ¿Qué debe hacer el próximo Gabinete Ministerial y qué errores no debe repetir?

Sablich indica que es una situación compleja, pues Cateriano tuvo un intento de diálogo con diferentes bancadas y Vizcarra propuso el diálogo a través del Pacto Perú en el mensaje de 28 de julio. Aún así, la respuesta de este Congreso fue el rechazo al voto de confianza. Para él, se debe establecer una agenda mínima de trabajo: “tienen que seguir buscando un acercamiento a pesar de lo difícil que se vea el panorama porque seguir con la confrontación no va a llevar a nada”.

Esta agenda mínima debería ser un plan de trabajo para los próximos seis meses o un año, de cara a la pandemia. El plan debería ser acotado a la recuperación económica y el manejo de la crisis sanitaria. Para ello debería tener un trabajo previo de discusión antes del voto de investidura para conocer las expectativas de las bancadas. Además, el Ejecutivo debe estar al tanto de las discusiones en el Congreso, de las preocupaciones regionales y hacer un trabajo más coordinado, según Sablich.

Para Radzinsky, director del Grupo Fides, los retos que tendrá el nuevo Gabinete son similares a los que tuvo Cateriano, así que Palacio de Gobierno debe tener claridad hacia dónde quiere girar el timón y con qué equipo llevarlo a cabo. “Lo que toca ahora es ver si se quiere seguir en la línea que se trazó y buscar a alguien con peso político propio, o se quiere girar hacia otro lado”, señala.

Radzinsky indica que también se debe atender a la necesidad de urgencia para poner en el debate público temas que vayan más allá de la agenda programática –como el eje económico– para atender otros temas de gran interés: por ejemplo, la falta de oxígeno. “La profundidad de esta crisis es brutal, y no solo económica y sanitaria; lo que va a pasar con los alumnos que no reciben clases, con la deserción escolar, con las familias que pasan a la pobreza, es una crisis social muy potente”, comenta el analista.

Para Sablich, es improbable que el nuevo Gabinete incluya a figuras de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, pues es un año preelectoral. Aunque si lo logra, sería una forma de tener respaldo político. Radzinsky coincide en que reclutar a personalidades hacia el final de un gobierno es difícil.

En torno a los errores que no debería repetir, Radzinsky considera que Cateriano se abrió flancos innecesarios con la convocatoria de perfiles de algunos ministros que generaron muchas críticas. “Hay demasiadas batallas como para plantear algunas más en un campo tan minado”, indica. Aún así, para él el nuevo presidente del Consejo de Ministros tiene que llevar gente, tener peso y resaltar sus engranajes claves en la nueva composición.

Sablich resalta que el Gabinete Cateriano subestimó la posibilidad de que el voto de confianza sea rechazado. “Bajo esa lógica quizás no se hicieron todos los esfuerzos, más allá del diálogo protocolar, para alcanzar consensos mínimos con esas bancadas antes del voto de confianza”, señala. Aunque para él, la responsabilidad mayor de la decisión de ayer es del Congreso.

Lo que no debería hacer, según Sablich, es ceder en principios innegociables: “independientemente de las personas, hay líneas a seguir en el Ministerio de Economía y el de Educación en las que el Ejecutivo no debería ceder”. En tanto, Radzinsky señala que no debe cambiar al ministro de Educación, no porque haga una excelente gestión, sino porque el pliego interpelatorio está enfocado en su labor en Sunedu, y cambiarlo quiere decir que se ha cedido. Para él es positivo que el presidente haya defendido la reforma universitaria.

¿Y el Pacto Perú?

Sablich y Radzinsky coinciden en señalar que las conversaciones en el Pacto Perú deberían esperar hasta que el nuevo Gabinete Ministerial reciba el voto de confianza. Pero a este foro hay que darle continuidad.

“Yo creo que el Pacto Perú es un cúmulo de buenas intenciones, pero es sumamente diverso: se plantea la lucha contra la pobreza, la unificación del sistema de salud, reforma política. Es un espacio muy amplio, que se deben resolver en los próximos años. Pero en el marco de una campaña es muy complicado, porque lo que hace una campaña es sumar más antagonismo”, señala Radzinsky.

