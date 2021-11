Conforme a los criterios de Saber más

A pesar de las denuncias por injerencias en los ascensos de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defens continúa en funciones. Walter Ayala había puesto su cargo a disposición del presidente Pedro Castillo, pero a la fecha, el mandatario no se ha pronunciado.

Incluso el ministro designó este martes a un nuevo asesor en su despacho. La resolución ministerial 0678-2021-DE, publicada en el boletín de normas legales del diario El Peruano oficializa el nombramiento del coronel del Ejército en retiro, Carlos Alfonso Monja Manosalva, como nuevo asesor III del despacho de Ayala.

El general del Ejército pasado al retiro recientemente, José Vizcarra, ratificó ante el Congreso que las interferencias se dieron de forma presencial el 15 de octubre a través de conversaciones con el ministro de Defensa, Walter Ayala; el secretario general de la presidencia, Bruno Pacheco; y el presidente Castillo.

El interés giraba en torno a los coroneles Carlos Sánchez Cahuancama y Ciro Bocanegra Loayza, pese a que no cumplían los méritos, según Vizcarra.

Congresistas de diferentes bancadas se pronunciaron sobre la permanencia de Walter Ayala en el cargo de ministro de Estado y consideraron que su continuidad es insostenible, tras las denuncias de exmiembros de las Fuerzas Armadas.

Iván Lanegra, secretario general de la Asociación civil Transparencia, señaló que es un caso delicado y podría traer consecuencias penales. Agregó que el responsable político es el ministro de Defensa y se requieren medidas sobre la continuidad.

Interpelación y censura

El congresista Roberto Chiabra de Alianza Para el Progreso consideró que la permanencia de Ayala en el Ejecutivo es “insostenible e indefendible”, y que el mandatario dilata la salida del ministro.

“Ya debería haber tomado una decisión no solo con él (Ayala) sino con su secretario, el señor Pacheco, el presidente no está midiendo la gravedad, donde él puede estar también involucrado”, dijo a este Diario.

El parlamentario agregó que espera que Ayala sea apartado antes de que el ministro se presente ante la Comisión de Defensa, donde ha sido citado para responder por este caso.

“Es inevitable la interpelación y la censura, estamos en una situación similar la del ministro Maraví, la censura estaba cantada”, señaló.

En tanto, el congresista Alejandro Cavero resaltó la necesidad de que el presidente se pronuncie sobre la situación de Ayala. Además también aseguró que la permanencia del ministro es “insostenible”.

“El presidente de alguna u otra manera se tiene que pronunciar, no podemos seguir en este estado de incertidumbre al que nos ha acostumbrado el presidente respecto a todos los ámbitos de su gobierno, no habla no da cuenta a la ciudadanía, no le responde a la opinión pública”, declaró.

Cavero afirmó que tras la presentación del ministro ante la comisión parlamentaria, “se verá si procede o no la censura”.

El congresista Héctor Ventura de Fuerza Popular se pronunció sobre el caso de la injerencia en los ascensos durante la sesión de la comisión de Justicia de hoy. El parlamentario consideró que el ministro debe dejar el cargo.

“Es lamentable que estemos tratando estos temas, no debería estar sentado acá, señor ministro, ya debería haber devuelto el fajín por los hechos irregulares”, dijo.

“Es increíble el descaro con el que este gobierno falta el respeto constantemente a la institucionalidad de las FF. AA. y la PNP, los últimos hechos que hemos tomado conocimiento del tráfico de influencias evidencian la falta de capacidad, de compromiso al país”, agregó.

La bancada de Somos Perú pidió al presidente Castillo aceptar la renuncia de Walter Ayala y afirmó que “su permanencia en el cargo es insostenible”.

En declaraciones a este Diario, El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, también destacó la importancia de un pronunciamiento desde el Ejecutivo sobre el caso de Ayala.

“El responsable político es sin duda el ministro (…) eso requiere de una decisión inmediata sobre la continuidad de esa persona”, dijo.

“Ya hemos tenido otros casos de ministros cuya salida ya había sido anunciada, hubo una decisión tardía, esas experiencias nos dicen que si un ministro da señales de su salida, está sobre la mesa, tarde o temprano ocurre”, apuntó.

Lanegra consideró que “no es la primera vez que ocurre que estamos en constante incertidumbre”, pero sostuvo que este caso “es muy delicado” y podría traer consecuencias penales.

“A diferencia de otros temas hay consecuencias penales, es un caso muy delicado, ese es el elemento más importante, hay responsabilidad que van más allá de lo político, pueden tener consecuencias jurídicas y políticas, más que inestabilidad genera un nuevo factor de debilitamiento del gobierno”, agregó.

Defensa

El ministro de Defensa, Walter Ayala, asistió hoy a la comisión de Justicia, para explicar la resolución que ordena el apoyo de las FF. AA. a la PNP en temas de seguridad ciudadana, pero aprovechó para responder a los cuestionamientos sobre su permanencia en el cargo.

“Que venga lo que se venga, porque tengo la conciencia limpia, no tengo que temer nada, hay razones para haberlos sacado, (...) en la comisión me voy a explayar , dejemos trabajar al presidente”, dijo.

A su salida del Parlamento, el ministro continuó con su defensa y negó haber pedido a algún comandante general de las Fuerzas Armadas que se ascienda a algún oficial específico.

“Uno, yo no me corro de nadie. Dos, tengo la conciencia tranquila. Tres, si no he hecho nada, ¿por qué voy a renunciar? [Pero puso su cargo a disposición] Sí, porque es mi sector y me siento responsable si dos excomandantes, cuando son invitados al retiro, entran en un campo político pero quien los escogió a ellos al final fui yo porque cuando entramos al Gobierno los comandantes generales fueron relevados y fueron estas dos personas los que ingresaron a trabajar”, afirmó.

