El abogado Walter Martínez Laura asumió sus funciones como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos en el gobierno de transición del presidente José Jerí.

El nuevo titular del Minjusdh participó en la ceremonia de presentación ante el personal del sector, llevada a cabo este miércoles 15 de octubre en su sede institucional.

#NotaInformativa 📄 | El abogado Walter Martínez Laura asumió sus funciones como ministro de Justicia y Derechos Humanos, en ceremonia de presentación ante el personal del sector. pic.twitter.com/TTfnnJxAfl — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) October 15, 2025

El último martes Jerí Oré tomó juramento a Walter Martínez Laura como ministro de Justicia y Derechos Humanos en reemplazo del saliente Juan Cavero Solano.

Martínez Laura es un abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) que hasta hace poco se desempeñó como director general de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Ha laborado como asesor en las Salas Civiles y de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, así como en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República y en el Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial.

Además, integró la Alta Dirección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el despacho del Defensor del Pueblo y la Gerencia General de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

En el ámbito de la gestión institucional, se desempeñó como jefe del Programa de Promoción y Protección de Derechos en Dependencias Policiales de la Defensoría del Pueblo, secretario técnico de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios y jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de Migraciones.

También ha sido consultor en entidades del Estado, como el programa Cuna Más, el Gobierno Regional de Ica, el Centro de Investigaciones del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura y la Defensoría del Policía del Ministerio del Interior.