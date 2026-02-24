El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Wilder Sifuentes Quilcate como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El funcionario se mantendrá en el cargo que asumió durante el mandato del censurado José Jerí.

El acto ceremonial se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, hoy, martes 24 de febrero.

De esta manera, Sifuentes Quilcate formará parte del nuevo Gabinete Ministerial que encabeza la economista Denisse Miralles, designada por Balcázar Zelada.

Es abogado de profesión, egresado de la Universidad Privada Antenor Orrego en Trujillo. Posee el grado de magíster en Derecho de la Empresa y tiene un máster en Gestión Pública.

Ha realizado cursos de especialización en áreas como Regulación y Fiscalización Ambiental, Desarrollo Sostenible, además de diplomados en Contrataciones del Estado (PUCP y Universidad Nacional Mayor de San Marcos).

En 2019 fue designado jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Recientemente ha sido el superintendente nacional de Bienes Estatales (SBN) del Perú, adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En octubre de 2024 fue designado miembro del directorio de la Sunarp.

