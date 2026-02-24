Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, se mantiene en el cargo en el ahora gobierno de José María Balcázar | Foto: Andina
Por Redacción EC

El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Wilder Sifuentes Quilcate como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El funcionario se mantendrá en el cargo que asumió durante el mandato del censurado José Jerí.