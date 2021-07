Conforme a los criterios de Saber más

El viernes pasado se conoció que el general del Ejército Peruano en retiro, Wilson Barrantes Mendoza, encabezaba el equipo de transferencia para el Ministerio de Defensa, de acuerdo a los equipos que Perú Libre acreditó bajo los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la República.

Sin embargo, este lunes se dio a conocer la lista con los encargados de las 19 comisiones de transferencia y Wilson Barrantes ya no figura como el encargado para el Ministerio de Defensa. En su lugar aparece Óscar Ramírez Vera.

Horas antes, Barrantes declaraba en radio Exitosa que no pertenecía al equipo de transferencia para dicho sector. “Aquí hay varias listas que se han difundido, firmadas por la vicepresidenta, por una serie de personas, las listas que tienen vigencia son las del presidente electo, no formo parte del equipo de transferencia”, exclamó.

Según dijo, conoce al presidente electo Pedro Castillo “del punto de vista patriótico”, “pero de ahí a formar parte de Perú Libre, a estar en esa organización política, tampoco lo somos”.

Sobre el tema también se pronunció el presidente Francisco Sagasti. “Acabamos de recibir la información de que el señor Barrantes no está en la Comisión de Transferencia. Justamente acaba de hacer llegarnos que no está acreditado. (...) En todo caso, si estuviera es una responsabilidad del presidente entrante. Yo no tendría nada que decir”, respondió en Palacio de Gobierno.

Pero, ¿quién es Wilson Barrantes? Es un general en retiro del Ejército peruano que ya ha intentado alcanzar cargos de elección popular, sin éxito.

En el 2011, postuló para primer vicepresidente de la República con la organización política Justicia, tecnología, ecología, de Humberto Pinazo.

Para las elecciones generales de 2016, fue candidato al Congreso con Perú Libertario, hoy Perú Libre. En aquella oportunidad, Vladimir Cerrón buscaba llegar a la presidencia, pero en marzo las listas fueron retiradas.

En el 2019, tuvo una polémica aparición al manifestar, mediante un video, un llamado a la insurgencia contra la presidencia de Martín Vizcarra.

“Hacemos uso a nuestro derecho constitucional a la insurgencia, artículo 46 de la Carta Magna que aquí nos acompaña, para invocar al presidente de la República (Martín Vizcarra) y exigirle que renuncie, se someta a la justicia ordinaria y convoque a elecciones generales porque no pueden hacer ninguna reforma política quienes tienen manchas por la corrupción”, se le oye decir.

Por ese entonces, el expresidente Vizcarra había presentado una cuestión de confianza por proyectos de reforma constitucional.

Además de ello, Wilson Barrantes ha participado en diferentes eventos con representantes del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, como ha quedado registro en videos y fotografías. Consultado por algún vínculo con dicha organización, sostiene que no es miembro. Al mismo tiempo considera que no representan una amenaza para el país.

“El Movadef es una preocupación, pero no una amenaza. Lo que ocurre es que la primera amenaza del país es el narcotráfico, el crimen organizado nacional y transnacional. En el Vraem se debe trabajar en la forma de ver la reducción de los cultivos de la hoja de coca, sin persecución contra los campesinos. Se debe hacer la conversión de las hectáreas de cultivo por otros productos como cacao y café”, dijo en entrevista radial.

VIDEO RECOMENDADO

Con 69 votos el Pleno del Congreso eligió a la congresista de Acción Popular, María del Carmen Alva Prieto, como nueva presidenta del Legislativo para el periodo 2021-2022. Durante su primer discurso se emocionó hasta el punto de casi derramar algunas lágrimas.