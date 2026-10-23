La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás, dio por concluida la designación de su asesora María del Carmen Barragán Coloma. Esto ocurre luego de las críticas por el vínculo familiar de esta abogada con el senador del partido Obras Daniel Barragán.

La Resolución de Presidencia Ejecutiva N°001407-PE-ESSALUD-2026, con fecha 22 de octubre, oficializa el cese inmediato de la asesora nivel III. El documento institucional sustenta la anulación del nombramiento que había ocurrido cinco días atrás al mencionar que “se considera pertinente” ejecutar esta decisión.

“La mencionada exservidora se encuentra obligada a guardar la debida reserva respecto de los asuntos y/o información a la cual haya tenido acceso, así como acatar las demás prohibiciones señaladas en la Ley Nº 31564, bajo sanción de inhabilitación para prestar servicios al Estado y sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales a las que hubiera lugar”, se lee en el documento firmado por Tomás.

La saliente asesora de la jefa de EsSalud es hermana del senador Daniel Barragán, del Partido Cívico Obras. El parlamentario asistió de manera presencial a la Comisión de Constitución del Senado durante el debate sobre la delegación de facultades al Poder Ejecutivo pese a no ser miembro titular de la misma.

“Me apena mucho que mi hermana renuncie porque podía aportar mucho”, dijo el senador Barragán en declaraciones a la prensa, tras señalar que no había visto la resolución que da por concluida la designación.

Reiteró que el nombramiento de su hermana - el 17 de octubre- no se trató de un intercambio de favores por el voto de Obras a favor del pedido de facultades.

La contratación de Barragán en el despacho de Zulema Tomás fue criticada debido a que ocurrió en medio del debate y votación del pedido de facultades legislativas en el Senado. Algunos congresistas de Obras votaron a favor de ampliar lo que se había aprobado previamente en Diputados e incluir 7 puntos adicionales.

Zulema Tomás defendió la contratación de la hermana de Daniel Barragán

Días antes de la firma del cese, Zulema Tomás respaldó la incorporación de María del Carmen Barragán a su despacho. “Yo la he traído”, afirmó la titular de EsSalud para Canal N el 20 de octubre.

La presidenta de la entidad médica destacó la amplia trayectoria de la especialista con más de 30 años de servicio en la Contraloría General de la República. “Es una persona de confianza con gran profesionalismo y trayectoria al servicio público. Ha sido más de 30 años comprometida con la gestión (...) Yo no conozco al senador, conozco a la doctora María Barragán”.