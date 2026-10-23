Zulema Tomás, presidenta de EsSalud, retira como su asesora a hermana de Daniel Barragán tras solo cinco días. (Foto: Andina)
Zulema Tomás, presidenta de EsSalud, retira como su asesora a hermana de Daniel Barragán tras solo cinco días. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás, dio por concluida la designación de su asesora María del Carmen Barragán Coloma. Esto ocurre luego de las críticas por el vínculo familiar de esta abogada con el senador del partido Obras Daniel Barragán.

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