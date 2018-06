Gómez y Cueto se enfrentaron en careo por irregular resguardo a casa de OLM

El Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Lima realizó un careo entre el general de la Policía, Carlos Gómez Cahuas, y el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Cueto Aservi, en el marco del proceso judicial seguido por el irregular resguardo policial a la casa del ex asesor montesinista Óscar López Meneses.

El magistrado William Lugo Villafana dispuso la diligencia en atención a las contradicciones entre ambos personajes relacionados al caso.

Gómez Cahuas -investigado en el caso- aseguró que fue Cueto Aservi quien lo llamó los días 2 y 3 de diciembre del 2012 para requerirle que colocara resguardo policial de la división Suat a la dirección 223 y 226 en la calle batallón Libres de Trujillo, en Surco.

El día 5 de diciembre, dijo el general PNP, Cueto lo volvió a llamar para remarcarle que el servicio lo necesitaba porque habían amenazas de un atentado contra su vida.

“Yo le pregunté por qué Suat si usted tenía Foes de la Marina. Usted me señaló claramente que el servicio del Foes no podía intervenir. Yo le dije que tenía que consultarlo con el general Raúl Salazar porque no estaba en mis facultades hacerlo”, relató.

Gómez Cahua continuó asegurando que el 6 de diciembre del 2012 hubo un brindis y allí Cueto volvió a darle como domicilio Batallón Libres de Trujillo 209 en Surco y le solicitó que los patrulleros se instalaran “entre los lugares 223 y 226 de esa calle donde usted me dijo había espacio para otro vehículo más”.

Mientras que en otra reunión, del 16 de diciembre del 2012,, Gómez Cahuas aseguró que conversó con Cueto por más de tres minutos, donde le dio cuenta que ya se había dispuesto los patrulleros Suat y este procedió a agradecerle en nombre de él y su familia.

“Señor Cueto, usted está mintiendo, está faltando a verdad y nos ha metido en un problema a todos nosotros por no decir la verdad, por no tener la valentía de decir que usted pidió y solicitó ese servicio desde mayo del 2012”, le dijo Gómez a Cueto.

Juez realizó un careo entre investigado y testigo en el marco del proceso judicial por irregular resguardo policial a la casa del ex asesor, Oscar López Meneses. (Video: Karem Barboza / Foto: Poder Judicial)

—Lo niega—

En su defensa, Cueto Aservi, que llegó a la audiencia en calidad de testigo, negó las aseveraciones de Gómez y remarcó que no lo conoce y nunca lo llamó.

“Es un mentiroso, porque a usted no lo conozco de ningún lado. Que a usted lo hayan llamado algún entrecomillas almirante Cueto y lo haya engañado desde el inicio y los engaños que le haya hecho el general Salazar es otra cosa”, le respondió Cueto durante el careo.

El otrora jefe del Comando Conjunto reconoció haber ido a la ceremonia del 6 de diciembre, pero insistió en que nunca habló con Gómez Cahua.

“El 16 de diciembre efectivamente saludé a todos, no sé si lo habré visto a usted. A usted ni lo conozco. He saludado a todos, ni idea quién es usted”, le dijo Cueto.

El ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Cueto, negó las afirmaciones de Carlos Gómez Cahuas. (Video y foto: Karem Barboza / El Comercio)

Concluido este acto, el magistrado suspendió la audiencia para el próximo 28 de junio.