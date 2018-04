Luego de renunciar a la presidencia de la Comisión de Ética, el legislador Juan Carlos Gonzales se pronuncia a favor de su reestructuración.

— ¿Por qué renunció a la presidencia de la Comisión de Ética?

Ya era la séptima vez que ponía mi cargo a disposición y lo había hecho en aras de la continuidad del trabajo técnico en la comisión. Lo hice desde que salieron los cuestionamientos sobre blindajes, que nunca ha habido.

— Se habla de blindaje en casos como el de la congresista Yesenia Ponce, cuya denuncia por haber pagado 10 mil soles por un certificado de estudios ha sido archivada. ¿Se arrepiente de haber emitido un voto dirimente a favor de Ponce?

Hemos cumplido los procedimientos del Código de Ética. El denunciante dijo que no podía afirmar categóricamente [que hubo la compra del certificado].

— ¿No presentó evidencias contundentes?

La única evidencia que entrega es la copia de un voucher. La congresista presentó la compra de un pasaje y el reporte de su seguridad personal donde se dice que en ningún momento fue a la casa de Aldo Rodríguez [ex asesor que denunció a Ponce].

— Hubiera podido abstenerse tratándose de una persona que tiene varios cuestionamientos.

Yo he votado específicamente por el tema del voucher. No sé si ella ha estudiado o no. Si mintió, esa no es nuestra responsabilidad, es un tema de fiscalía. Si ha mentido, si ha dado la plata, debería ser expulsada del Congreso.

— ¿Además de la presidencia, también renuncia a integrar este grupo?

Así es. Yo creo que se debe oxigenar la comisión. Mi presencia va a traer anticuerpos.

— Los miembros de la comisión que se apartaron dicen que esta debe reestructurarse. ¿Piensa igual?

Antes diré que ellos suspendieron su participación y eso no existe jurídicamente. La Junta de Portavoces debió dar su respaldo político a la comisión y decir que regresen. Yo creo que debe haber un cambio. Yo fui uno de los primeros que pedí la reestructuración.

— ¿Cada bancada debería estar representada por un solo miembro?

Yo creo que sí. Debería estar Nuevo Perú también, pero más allá de las cuotas tiene que haber un tema de transparencia y a esa transparencia obedece mi renuncia.

— ¿Y en aras de esa transparencia Fuerza Popular debería dejar de presidir esta comisión?

No sé políticamente qué van a decir, yo lo veo muy difícil, pero en aras de la transparencia, de que la ciudadanía recobre en parte la confianza, deberíamos tener un gesto democrático para hacer eso.