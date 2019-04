Gonzales Posada sobre confesión de Atala: "Es muy doloroso conocer esta noticia"

El ex canciller del gobierno aprista y militante de este partido, Luis Gonzales Posada, conversó brevemente con este Diario tras conocer la información sobre la confesión del ex vice presidente de PetroPerú, Miguel Atala, respecto a que el dinero que recibió de Odebrecht, como coima por el Metro de Lima, era en realidad para el hoy fallecido ex presidente Alan García.

— ¿Cómo toma la confesión del señor Miguel Atala que acaba de conocerse?

Es una información extremadamente grave, que nos desconcierta a todos y que necesita una amplísima y pormenorizada explicación de parte del señor Atala, queremos saber qué cosa es lo que ocurrió, mientras tanto yo guardo cura de silencio porque no le puedo negar que al recibir la noticia me ha impactado de manera enorme, desde el punto de vista emocional. Hay que esperar, hay que confirmar, hay que escuchar lo diga Atala, lo que diga [Luis] Nava y finalmente tenemos que tomar una decisión. Mientras tanto, la espera es una buena consejera.

— Miguel Atala le ha dicho al fiscal José Domingo Pérez algo muy grave, que teme por su vida.

Bueno, esas son cosas de Atala, no lo sé. El conocimiento que tengo de Atala es muy vago, lo he visto en reuniones, una persona que era muy callada, hasta tímida diría yo, no lo conozco mayormente, no sé quién lo ha amenazado, en todo caso...

— En su declaración Atala habría dicho que tiene conocimiento de que hay un grupo radical al interior del Partido Aprista Peruano, y que son conocidos como la 'Fuerza de Choque'.​..

​La violencia debe ser no solamente repudiada, sino sancionada en caso ocurriera, pero también hay que advertir que a veces se recurre a estas advertencias sin ningún sustento. Vamos a esperar que esta noticia, que es muy doloroso conocerla, nunca imaginé que dijera eso Atala, pero al parecer lo ha dicho.

