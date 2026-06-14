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Resumen

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El politólogo Gonzalo Banda consideró que un eventual gobierno de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) será “débil”, porque depende de sus alianzas con Obras y Ahora Nación, mientras que uno de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) generará una reacción “muy contestataria” desde el sur del país, que “repudia” su candidatura.

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