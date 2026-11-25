La diputada Yenifer Paredes (Juntos por el Perú), presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara Baja, dio a conocer que el próximo martes 1 de diciembre el grupo de trabajo discutirá la propuesta para la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley Mape). El anuncio lo hizo tanto al interior de la comisión del Congreso como ante los mineros informales apostados en la avenida Abancay, en medio de las presiones de este sector para que se extienda el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Paredes salió este martes 24 del Congreso y se subió a un estrado portátil, flanqueada por dirigentes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin). Este grupo ha convocado a movilizaciones para pedir, entre otros puntos, que se ponga en debate la ampliación del Reinfo ante el vencimiento de la última ampliación el próximo 31 de diciembre, un plazo que está cada vez más cerca.

Desde el estrado improvisado, Paredes volvió a evocar a su padre, el golpista exmandatario Pedro Castillo. Justificó la demora de la comisión para abordar el tema de la Ley Mape, asegurando que se estaban recogiendo las necesidades del sector a nivel nacional, en referencia a las audiencias llevadas a cabo en distintos puntos del país. Añadió que la discusión no debía limitarse a una salida temporal, sino que era necesario “atacar también la raíz” del problema.

Paredes digiriéndose a los mineros informales apostados en la Av. Abancay. (Foto: Captura de video)

“No todos los años yo les quiero ver acá luchando, sino quiero darles una ley que los ampare y que les proteja también más adelante, que no los llamen delincuentes ni ilegales, sino que el gobierno reconozca que trabajan por una necesidad, por su familia, por la educación de sus hijos. Y siempre he dicho en todos los medios de comunicación: una minería para todos y una real ley Mape”, expresó Paredes.

Acto seguido, anunció que el martes se convocará a la Comisión de Energía y Minas para tratar el tema. Aseguró, además, que un representante de los mineros informales estará presente en la sesión y, según indicó, será partícipe de lo que se acuerde ese día.

“No piensen que nos hemos olvidado jamás de un sector que tanto hemos apoyado y que gracias a ustedes también estamos acá al Congreso. Siempre las puertas abiertas de la comisión y de mi despacho para atender los problemas de nuestros mineros artesanales y los que siempre van en lucha de ampliación”, aseveró.

“El martes voy a presentar la ley de la pequeña minería, minería artesanal, minería ancestral, con respeto a los derechos humanos y la responsabilidad ambiental. Y ustedes son los principales actores y están invitados también”, agregó.

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Legislación fuera de plazo

El Ejecutivo presentó su propuesta de Ley Mape el pasado 19 de octubre al Congreso y esta fue enviada a la Comisión de Energía y Minas, que preside Paredes, para su discusión. Sin embargo, hasta la fecha no se ha presentado un predictamen al respecto, lo que ha generado cuestionamientos de distintos sectores, incluso dentro de los gremios de mineros informales. No solo porque se acerca el vencimiento de la última ampliación del Reinfo, sino también porque la comisión estaría incumpliendo los plazos establecidos en el reglamento.

El presidente del Congreso, Miguel Torres, remarcó que los plazos establecidos en el Reglamento de la Cámara de Diputados son muy claros y que, cuando el Ejecutivo envía un proyecto de ley con carácter de urgencia, como ocurrió con la Ley Mape, la comisión tiene 15 días hábiles para pronunciarse.

“Eso terminó el 10 de noviembre; ya estamos 24 de noviembre. Es decir, han pasado 14 días incumpliendo, vulnerando el Reglamento de la Cámara de Diputados; eso no debe suceder”, remarcó Torres.

También señaló que la primera vez que ocurrió una vulneración del plazo reglamentario fue durante el trámite del pedido de delegación de facultades, en el que la comisión encargada también estaba presidida por Juntos por el Perú. Además, el presidente del Congreso puso en duda la aprobación de la Ley MAPE, pues los plazos legislativos ya generan incertidumbre sobre su viabilidad.

“Yo les pido a ellos que entiendan que los proyectos de ley tienen que dictaminarse, discutirse, debatirse, dentro de los plazos establecidos. Es evidente, hoy por hoy, que el Congreso de la República no va a llegar a tiempo para lograr esta Ley Mape. Y cuando se pregunte por qué sucedió eso, creo que la Cámara de Diputados debe responder, JP debe responder”, aseveró ante la prensa.

Los cuestionamientos por las demoras también provienen del sector de los mineros informales. De hecho, tras su discurso en plena Av. Abancay, una de las asistentes le increpó a Paredes que era evidente que resultaba imposible trabajar la Ley Mape debido al tiempo tan ajustado y le pidió explícitamente que se comprometiera a impulsar una ampliación del Reinfo.

Escuetamente, Paredes respondió que, si bien ella preside la comisión, también hay otros integrantes en el grupo de trabajo. No obstante, sostuvo que el pedido estaba siendo escuchado “y lo vamos a ver el día martes, que ya se ha fijado la fecha”.

La controversia en torno a la Ley MAPE ha ido cobrando mayor fuerza. Los cuestionamientos por la demora en su discusión también han surgido al interior de la Comisión de Energía y Minas, donde sus integrantes han pedido avanzar con el tema. Ante estos reclamos, Paredes reiteró este martes que la iniciativa será abordada la próxima semana. “La primera semana de diciembre estamos tocando el tema de Ley Mape; es decir, el próximo martes”, respondió.

De hecho, el diputado Jaime Abensur (Fuerza Popular) cuestionó a Paredes al indicar que el reglamento establecía un trámite específico y que, a su juicio, ya se estaba incurriendo en “una infracción constitucional que en su momento lo voy a tener que denunciar”.

Oportunismo político

En paralelo, el excandidato presidencial Roberto Sánchez, quien ahora se desempeña como jefe de Gabinete de Juntos por el Perú en el Senado, también parece mover sus propias fichas en medio de esta controversia. El exlegislador también dirigió un discurso a los mineros informales, en el que cuestionó al gobierno de Keiko Fujimori y remarcó que la responsabilidad de la formalización minera recae en el Poder Ejecutivo.

Roberto Sánchez parece mover sus propias fichas en medio de esta controversia por la Ley Mape. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

“A más de 100 días de gobierno ya tendrían que haber resuelto, en una mesa de diálogo, concertado una nueva Ley Mape, un censo minero, reversión de concesiones. ¿Eso es lo que ha hecho este gobierno? ¿Ha permitido democratizar la minería para el pueblo? La responsabilidad es de ellos hermanos”, expresó Sánchez.

Roberto Sánchez parece mover sus propias fichas en medio de esta controversia por la Ley Mape. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

Sánchez sostuvo que, ante este “fracaso” del Ejecutivo, correspondía al Congreso impulsar una “ampliación del proceso de formalización minera”, es decir, prorrogar una vez más el Reinfo.

Roberto Sánchez parece mover sus propias fichas en medio de esta controversia por la Ley Mape. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

Insistió en sus cuestionamientos al Ejecutivo al asegurar que, si existiera voluntad política, el Gobierno podría ampliar este mecanismo mediante un decreto supremo. Pero fue incluso más allá y llamó a los mineros de distintas regiones del país a continuar con las movilizaciones.

“Si Keiko Fujimori y su régimen y su gobierno tuviera esa voluntad, sacarían de inmediato un decreto supremo para ampliar el proceso de formalización. ¿Y ustedes creen que este gobierno tiene compromiso con el pequeño pueblo minero?”, cuestionó Sánchez en su discurso.

“Entonces, nos toca compañeros a los ciudadanos exigir que el Congreso de la República solucione el fracaso de este gobierno. Por ello, compañeros, exhorto democráticamente, pacíficamente: si el pequeño pueblo minero de Ayacucho, Piura, Huancavelica, Cusco, Puno, La Libertad y de todo el país no exige su derecho, no se moviliza pacíficamente, no sale a las calles a defender sus derechos, vamos a ser eliminados”, agregó.