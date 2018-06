Grupo de ciudadanos piden reelección de Pablo Sánchez en fiscalía

Un grupo de ciudadanos –más de 1.160– han pedido a través de un comunicado la reelección de Pablo Sánchez como fiscal de la Nación y así se quede en el cargo por dos años más.

Mañana 7 de junio, la Junta de Fiscales Supremos se reunirá para elegir al sucesor del actual titular del Ministerio Público. En el comunicado, los firmantes proponen que "dejando a un lado las legítimas aspiraciones" de sus otros miembros, prorroguen el mandato de Pablo Sánchez como fiscal de la Nación por dos años, como lo permite la Constitución.

"Por esta razón proponemos que la Junta de Fiscales Supremos, dejando a un lado las legítimas aspiraciones de sus otros miembros para acceder a tan alta investidura, asuma un compromiso con el país, prorrogando el mandato del actual Fiscal de la Nación", indican.

"Consideramos indispensable dar a conocer nuestra opinión y expresar nuestra voluntad de demandar la permanencia del Dr. Pablo Sánchez al frente del Ministerio Público, garantizando así la continuidad de su labor y la del equipo de fiscales que lo acompañan", continúan.

Entre los firmantes, están el ex canciller Allan Wagner, presidente de la Asociación Civil Transparencia; el director de IDL, Carlos Rivera; el ex Defensor del Pueblo Eduardo Vega; el congresista Gino Costa; el ex viceministro del Interior Rubén Vargas; el director de Proética, Walter Albán; el ex procurador Yván Montoya, entre otros.

Los ciudadanos que suscriben el pedido manifiestan también que resulta "sumamente contraproducente" que la Junta de Fiscales Supremos proceda con un cambio de conducción en el máximo cargo del Ministerio Público debido a que, precisan, casos como el de Lava Jato se encuentran en una "etapa crucial" en sus avances y los fiscales están por concluir el acopio de pruebas para iniciar las acusaciones.

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ya ha manifestado que no tiene intención de buscar la reelección en el cargo. En entrevistas con medios, ha adelantado que completará su período y volverá a ser fiscal supremo porque cree en la "alternancia".

