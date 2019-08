Un grupo de abogados constitucionalistas firmó un comunicado que cuestiona el planteamiento del Gobierno para que se apruebe una reforma constitucional destinada a acortar el actual mandato y adelantar las elecciones generales del 2021 al 2020.

El documento, que lleva las firmas de expresidentes del Tribunal Constitucional (TC) como Ernesto Ávalrez, Víctor García Toma y Óscar Urviola, considera que un adelanto de elecciones afectaría los derechos políticos "a elegir y ser elegidos".

Asimismo, señalan que se estaría creando un "grave precedente" de interrupción de los plazos de Gobierno establecidos en la Constitución, la cual habla de cinco años.

"Consideramos inconveniente la alteración del plazo recibido en elecciones democráticas incuestionables, lo que constituiría una afectación de los derechos políticos de elegir y ser elegidos, además de un grave precedente de interrupción de los plazos constitucionales preestablecidos", indican los letrados.

Asimismo, estiman que un proyecto de adelanto de elecciones, tal y como fue planteado por el presidente Martín Vizcarra el 28 de julio de este año y presentado formalmente ante el Congreso tres días después, no podría ser objeto de una cuestión de confianza.

"Siendo potestad del Congreso aprobar o no una reforma constitucional y no siendo esta decisión observable por el presidente de la República, estimamos que tampoco es procedente hacer 'cuestión de confianza' por estas iniciativas.

Otros firmantes de este comunicado difundido por redes sociales y fechado el 24 de agosto son los abogados Natale Amprimo, Joseph Campos, Ángel Delgado, Luis Castillo, Domingo García Belaunde, Anibal Quiroga y Jorge Luis Cáceres.

Respecto a este comunicado, Óscar Urviola dijo que si bien antes ha estado en desacuerdo con opiniones de otros abogados firmantes, en este punto sobre el adelanto de elecciones coincide porque considera que no se puede modificar la Constitución por fallas en operadores políticos. También aseguró que esa misma opinión envió a la Comisión de Constitución, la cual ha consultado a abogados especialistas sobre el tema.

"No debemos acostumbrarnos a modificar la Constitución cuando hay fallas en operadores políticos. Los políticos tienen que adecuarse al derecho constitucional, no la Constitución a los políticos. Ese es un principio. Si les extraña que haya firmado ese comunicado, es que hay una línea que no une (a quienes suscriben) y hay que respetar", señaló Urviola a Canal N.