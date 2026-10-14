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Resumen

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El predictamen plantea modificaciones al texto aprobado por la Cámara de Diputados sobre la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo.
El predictamen plantea modificaciones al texto aprobado por la Cámara de Diputados sobre la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo.
Por Alexander Villarroel Zurita

A las 11 a.m. en la Sala Miguel Grau, la Comisión de Constitución del Senado tiene previsto sesionar este jueves 14 de octubre para debatir y votar el predictamen sobre el pedido de facultades que planteó el Ejecutivo al Congreso a fines de agosto pasado. Ahora, la fórmula puesta sobre la mesa por el grupo que preside el senador Carlos Mesía (Fuerza Popular) incorpora ocho puntos adicionales al texto que fue remitido por la Cámara de Diputados, lo que avizora una jornada con pronóstico reservado.

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