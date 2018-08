El ex presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila negó haberse llevado cualquier tipo de documentación de esa entidad. Así lo señaló en respuesta al contralor Nelson Shack, quien denunció que su organismo encontró las oficinas de los consejeros totalmente vacías cuando se realizó la incautación de documentos el 31 de julio.

Guido Aguila sostuvo que le sorprende las declaraciones del contralor Shack y que no entiende a qué se refiere. "Sus palabras parecen indicar que nos hemos llevado todo y eso es imposible. A mí me entregaron una oficina con un escritorio, dos estantes y una computadora, y eso es lo que he dejado", expresó a El Comercio.

El abogado precisó que solo retiró sus cosas personales. "Cuando me instalé en mi oficina del CNM yo llevé mis libros, mis cuadros, fotos de mi familia, y todo eso lo he retirado cuando renuncié", explicó.

Aguila dijo que es lógico que no se haya encontrado documentación en las oficinas. "Los consejeros no nos quedamos con ningún documento en la oficina. Todas las actas de los plenos se quedan en la Secretaría General. ¿Qué podríamos tener en nuestra oficina? Quizás el proyecto de nuestros votos, pero eso tampoco se queda con nosotros, después de la votación lo entregamos", dijo.

Reiteró que las cosas del CNM están inventariadas y que "nadie se puede llevar nada. Todos los documentos están en la Secretaría General, creo que hay una suerte de desconocimiento de parte del contralor", manifestó.

Aguila, quien se vio obligado a renunciar al CNM luego de la difusión de un audio en el que se escucha al empresario Mario Mendoza pedirle una "empujadita" para un amigo, añadió que colaborará con todas las investigaciones que se le han abierto.

Informó que viene elaborando el descargo que presentará ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que lo investiga en el Congreso. Aseguró que tiene plazo hasta este viernes para entregarlo.

Reiteró que fue un error de su parte no haber rechazado el pedido que le formuló el empresario Mendoza.

"Cuando eso se dio, no tuve la firmeza de decirle cómo se le ocurre pedir eso, preferí derivarlo a otro teléfono, reconozco mi error. Ya pedí las disculpas del caso e inmediatamente renuncié. No hay ninguna ilegalidad. Eso es materia de investigación y allí estableceré los detalles", concluyó el letrado que también es investigado por la fiscalía.