La Comisión de Ética Parlamentaria, dirigida por Karol Paredes (Acción Popular), sesionará este lunes 10, desde las 5:00 p.m., para ver los informes de calificación respecto a las denuncias presentadas contra congresistas de diferentes bancadas. En la lista figura el caso de Guido Bellido (Perú Libre), quien fue denunciado por presuntamente agredir verbalmente a Patricia Chirinos (Avanza País).

En agosto del 2021, la parlamentaria señaló que había sido víctima de agresión verbal sexista por parte de Guido Bellido durante la distribución de oficinas en la sede del Poder Legislativo.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo: ‘qué te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije. ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, contó Chirinos Venegas a RPP durante una entrevista en aquel entonces.

“Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, agregó.

Verán casos de Jorge Montoya, Héctor Valer y Luis Picón

Asimismo, la Comisión de Ética verá los informes de calificación de la denuncia contra los congresistas Luis Picón (Alianza para el Progreso), Héctor Valer (Perú Democrático) y Jorge Flores (Acción Popular).

De acuerdo con la agenda, también está programado el pedido de reconsideración a la votación del informe final del expediente 003-2001-2022/CEP-CR contra el congresista Héctor Valer Pinto (Perú Democrático).

Además, se efectuará la audiencia en el expediente 012-2021-2022/CEP-CR de la investigación seguida contra Jorge Montoya (Renovación Popular) por la presunta vulneración a la ética parlamentaria al haber realizado declaraciones en contra de la ministra de la Cultura, Gisela Ortiz.

