Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros, descartó este miércoles que el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros asuma el Ministerio de Relaciones Exteriores tras la renuncia de Héctor Béjar.

En una conferencia de prensa, el primer ministro indicó que el mandatario está evaluando “diferentes opciones” para el próximo canciller y detalló que el Gobierno busca “mejorar todas las relaciones que podamos tener con todos los países”.

MÁS INFORMACIÓN | Guido Bellido: Así fue la conferencia de prensa sobre los acuerdos del Consejo de Ministros

“Respecto a Manuel Rodríguez Cuadros, no va a asumir la responsabilidad de la Cancillería, está descartado y el presidente de la República está en proceso de evaluación de las diferentes opciones que existen”, sostuvo.

“Eso tiene que ser en función a tener mejores diálogos y comunicaciones con el exterior, ese va a ser el criterio, buscar mecanismos y formas de mejorar todas las relaciones que podamos tener con todos los países”, señaló.

REVISA TAMBIÉN | Héctor Béjar asegura que no renunció y que su salida de la Cancillería fue solicitada por Guido Bellido

Cabe destacar que Rodríguez Cuadros ya había descartado que el presidente Pedro Castillo le haya ofrecido ser el nuevo ministro de Relaciones Exteriores previo a la renuncia de Béjar al cargo por señalar que la Marina inició el terrorismo en el Perú.

“Lo único que quiero señalar es que no he venido por una cuestión importante y evidentemente un ofrecimiento para asumir como canciller sería extraordinariamente importante y no es así”, manifestó este martes.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el exembajador Luis Raygada (quien fue candidato de Perú Libre al Congreso y exembajador de Perú en Venezuela) asuma la Cancillería, Bellido remarcó que “todavía no hay decisión” por parte del presidente Pedro Castillo.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Héctor Béjar presentó su renuncia al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores tras ser el centro de críticas por sus desafortunadas declaraciones vinculadas al terrorismo y la Marina de guerra del Perú. (Fuente: Latina TV)