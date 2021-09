Conforme a los criterios de Saber más

Después de inaugurar el 15 GORE Ejecutivo, en la ciudad de Iquitos (Loreto), el jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, afirmó que las declaraciones que ofreció el vicecanciller, Luis Enrique Chávez, sobre Venezuela el último lunes, “colisionan” con la política que ha asumido el actual gobierno frente al régimen de Nicolás Maduro.

“Había una contradicción con el presidente de la República, con lo que había manifestado en CELAC y lo que hemos siempre planteado. Tenemos que ser coherentes con lo que hemos desarrollado en la campaña, coherentes con un gobierno de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones que tiene una orientación de respeto a la soberanía, a la autodeterminación de los países”, manifestó.

Bellido Ugarte afirmó que todos los funcionarios “desde el primer ministro hasta el último”, tienen que “bregar por ese camino. “Por eso somos parte del gobierno, para sumar, no para restar”.

Chávez Basagoitia dijo que desde el desde el 5 de enero último, cuando el Grupo de Lima emitió su último pronunciamiento, no había ninguna autoridad legítima en Caracas para el Perú.

“En este momento la posición del Perú es que desde el 5 de enero no hay ninguna autoridad legítima en Venezuela […] No hemos oficializado nuestra entrada, no hemos oficializado nuestra salida. No se ha firmado nada. El Grupo de Lima no es un organismo internacional ni está amparado por ningún tratado que requiera este tipo de actos formales”, expresó el viceministro de Relaciones Exteriores.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, consideró que esta opinión de Chávez “fue absolutamente inadecuada” y no fue oportunidad, sobre todo porque Castillo Terrones se había reunido con Maduro en México días antes.

“El presidente toma las decisiones, como la de reunirse con quien crea conveniente. Y efectivamente, hay un problema muy importante con la migración de ciudadanos venezolanos que debe tratarse, y nos guste o no, el régimen de Maduro tiene muchísimo que ver con la solución de este problema. Yo de ninguna manera cuestiono, al contrario, me parece bien que el presidente se siente con Maduro a encontrar una solución”, refirió en RPP Noticias.

La vicepresidenta de la República y titular de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, dijo que el vicecanciller debió haber dejado en claro, desde el inicio, que las relaciones con Venezuela nunca se habían roto y que se mantenían a nivel consular. No obstante, también remarcó que Bellido adelantó opinión, al subrayar que solo Castillo puede dictar medidas sobre la política exterior.

“El primer ministro pudo haber adelantado opinión y haber exagerado el tono, no es él quien tenga que dictar las políticas de la cancillería, eso le corresponde solo al presidente, había que esperar que el presidente llegue [de Estados Unidos] en todo caso para efectos de tomar una decisión”, dijo en declaraciones a Latina Noticias.





Por su parte, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, dijo que, así como los 130 parlamentarios deben trabajar juntos, el Ejecutivo debe hacer lo mismo. “Los trapitos sucios se lavan en casa”, agregó.

Se evalúan un eventual cambio en PCM

Fuentes de El Comercio indicaron que el presidente Castillo estaría evaluando realizar ajustes en el Gabinete Ministerial, empezando por retirar a Bellido Ugarte de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Y dentro del bolo para reemplazarlo están la exministra de la Mujer Aida García Naranjo y el ex titular del Congreso Daniel Abugattás, aunque no descartan que se sumen otros nombres.

García Naranjo, en comunicación con este Diario, precisó que el mandatario no le ha ofrecido ningún cargo en el Gabinete Ministerial.

“Durante mi trayectoria de vida he sido regidora metropolitana, ministra de Estado, embajadora del Perú en Uruguay y representante permanente ante la ALADI y el Mercosur, sería imposible por ello no estar dispuesta siempre al servicio del Perú”, refirió.

García Naranjo indicó que sostuvo una cita con Castillo Terrones el último fin de semana en el marco de la VI Cumbre de la CELAC, en México, en su calidad de presidente de la Red Sin Fronteras.

(Foto: Difusión)

De otro lado, afirmó que ella “no usaría un tuit” para comunicarse con la Cancillería, al ser consultada sobre el polémico mensaje que el jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, envió al ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua.

Fuentes de este El Comercio indicaron que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, se reunió el último miércoles con Abugattás para preguntarle su posición sobre determinados temas políticos, y también respecto a qué puede mejorar y cambiar el Ejecutivo. Al final de la cita le pidió que le envíe su hoja de vida.

Las mismas fuentes señalaron que no es cierto que Bellido, cuando visitó al expresidente del Congreso en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) en agosto, le haya ofrecido ser su sucesor en la PCM.

(Foto: Twitter)

Una eventual designación de Abugattás en la PCM, de acuerdo a otras fuentes de este Diario, sería bien vista por un sector de la oposición en el Parlamento, sobre todo en Alianza por el Progreso (APP), partido por el cual el ex integrante del Partido Nacionalista postuló al Congreso en las últimas elecciones.

Más información

Bellido afirmó que el gobierno descentralizará los recursos que invierte, como publicidad del Estado, en los medios de comunicación. “Hay provincias y distritos donde están los medios regionales que, para poder llevar información a las personas, ponen el 100% de sus recursos, hasta sacan de la olla de la familia para poner porque no lo hacen por necesidad sino por pasión, por su compromiso con la población”, remarcó.

El primer ministro también sostuvo que Castillo retornó de su gira en México y Estados Unidos “mucho más convencido” de que se deben realizar “grandes cambios”. “Muchos dudaban de la consecuencia y compromiso [del presidente], se pensó que por ahí habría una hoja de ruta, anoche lo he visto [a Castillo] mucho más convencido de resolver todos los problemas que por años no se ha resuelto, esa es una alegría, él está orientado a un camino de una transformación verdadera”, subrayó.