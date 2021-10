El congresista Guido Bellido (Perú Libre), y ex presidente de la Presidencia del Consejo de Ministros, resaltó que su bancada busca la reconformación del Gabinete Ministerial comenzando con su titular, Mirtha Vásquez. Además, negó conversar “sobre temas secundarios” con el presidente de la República, Pedro Castillo.

“No tenemos en este momento (una posición) de acá respaldamos, acá no respaldamos. Nosotros estamos planteando cambios en el Gabinete y ese cambio tiene que ir desde la presidenta del Consejo de Ministros (Mirtha Vásquez) porque no podemos tener una presidenta de PCM (que diga que) una propuesta bandera de campaña, no está en agenda. Eso ya es una contradicción. Eso no se puede concebir de ninguna manera”, manifestó Bellido Ugarte en entrevista con Canal N.

El cuestionamiento del legislador es a raíz de las declaraciones de la primera ministra sobre la posición del Gobierno con la campaña emprendida por Perú Libre para convocar a una Asamblea Constituyente y redactar una nueva Constitución. “No es una prioridad”, dijo Mirtha Vásquez.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente Pedro Castillo, luego de aceptar la renuncia de Guido Bellido como titular del Consejo de Ministros, dio los nombres de los nuevos integrantes del Gabinete liderado por Mirtha Vásquez. Conoce todos los detalles en el siguiente video.





Desde que juró al cargo, el vocero parlamentario de Perú Libre, Waldemar Cerrón, aseveró que no respaldarían al renovado Gabinete Ministerial. Pese a que algunas voces oficialistas sí expresaron su voluntad para apoyar al equipo de Mirtha Vásquez, el partido liderado por Vladimir Cerrón comunicó que no avalaría su continuidad.

En ese sentido, Perú Libre apuntó que no participará en la ronda de diálogo con Mirtha Vásquez previa a la presentación ante el Pleno del Congreso para comunicar la política del Gobierno y pedir el voto de confianza.

La cita con la bancada oficialista estaba pactada para este lunes 18, sin embargo, quedó frustrada. Para Guido Bellido, solo conversarán con el Ejecutivo cuando se anteponga “el programa” de Perú Libre.

“Yo creo que no hay mayor tema que conversar. Nosotros (bancada de Perú Libre) no somos hijos de nadie. Nosotros hacemos política y la política se dialoga poniendo por delante el programa que tenemos. Esa es la orientación, sobre ese programa conversamos, no hay cosa que conversar, no sobre temas secundarios”, aseveró.

Sin la confirmación de Perú Libre, la jefa del Gabinete Ministerial tiene agendado reunirse con las 8 bancadas restantes que conforman el Legislativo. Este lunes a las 6:00 p.m. se entrevistará con el bloque de Alianza para el Progreso (APP).

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

La nueva presidenta del Consejo de Ministros del Perú. Mirtha Esther Vásquez Chuquilín es natural de Cajamarca y abogada de profesión. Con 46 años se desempeñaba como congresista por el partido político Frente Amplio y ahora reemplaza a Guido Bellido en la presidencia del Consejo de Ministros. (Fuente: TV Perú)

TE PUEDE INTERESAR