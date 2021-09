Conforme a los criterios de Saber más

Desde que el Congreso inició funciones, el pasado 27 de julio, no se ha tomado ninguna decisión concreta para la instalación, ni menos para la conformación de la Comisión de Ética. Este grupo de trabajo es clave para investigar y sancionar casos como el de Guido Bellido, quien fue denunciado por haber hecho un comentario misógino contra la parlamentaria Patricia Chirinos.

Hasta el momento, en las mismas bancadas no hay un panorama claro respecto a cuándo empezará a funcionar y quiénes serían parte de esta comisión. Precisamente, este es el espacio donde los congresistas podrían investigar la agresión misógina del primer ministro, Guido Bellido contra la congresista Patricia Chirinos (Avanza País).

Los voceros José Williams (Avanza País), Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), se pronunciaron en favor de que este caso sea investigado en la Comisión de Ética.

Williams mencionó a El Comercio que en cuanto se instale la comisión “ya hay iniciativas para que vaya a Ética [el caso] Bellido”.

“En la bancada tenemos que ver cómo formalmente lo vamos a hacer. Claro que sí, para Ética sí. Todavía no hemos definido porque no tenemos la comisión abierta, no está en funciones”, remarcó.

Por su parte, Muñante dijo que ellos no presentarán una denuncia formal contra Bellido, pero procurarán “que se investigue. Nosotros apoyaremos una investigación objetiva, que nada quede en el vacío y que se haga en el menor tiempo posible”. “Hay una denuncia contra Guillermo Bermejo, lo de Guido Bellido debe ser investigado en Ética y todo lo que corresponda. Esta comisión debe marcar la diferencia”, agregó.

Mientras que el congresista Salhuana comentó que “ya están formulando un pedido de investigación en Ética, un grupo mutipartidario de congresistas mujeres. Van a participar de esa iniciativa y la van a suscribir ellas. Tengo entendido que es una iniciativa de mujeres y si nos proponen firmarla, igual hay que firmarla”.

¿Por qué no se ha instalado la Comisión de Ética?

Lo avanzado hasta el momento se restringe a saber el número de integrantes de la Comisión de Ética. Nueve congresistas, uno por cada bancada, conformarán el grupo de trabajo. Sin embargo, no todos los grupos parlamentarios ha definido a quiénes propondrán como miembros.

Desde Renovación Popular, el congresista Muñante comentó que ellos abogarán porque su bancada presida la comisión. El legislador propuesto la semana para ser integrante de Ética es Javier Padilla. El nombre ya fue presentado a la Oficialía Mayor.

Dijo también que la comisión no ha sido instalada hasta el momento por la “agenda recargada” del Parlamento. “Lo que pasa es que hemos estado viendo la instalación de las comisiones, aprobación del cuadro de integrantes, directivas de las comisiones, luego vino Guido Bellido [para la cuestión de confianza], hemos tenido una agenda bastante recargada. Si uno revisa los plenos han sido bastante recargados. Se debe más que nada al factor tiempo”, añadió.

Salhuana coincidió en que se trataría de una cuestión de orden. “No ha pasado nada en particular, lo que sucede es que primero se ven comisiones ordinarias y de ahí seguían las especiales, entre ellas Ética. Hoy se va a ver”, agregó.

¿Cuándo se atenderá la instalación?

Hay diferentes proyecciones respecto a cuándo, finalmente, comenzará a trabajar dicha instancia. La Junta de Portavoces debe tomar una decisión. Lady Camones, primera vicepresidenta del Congreso, dijo que este miércoles se ha comunicado en el Consejo Directivo que hasta las 5 de la tarde se van a recibir los nombres propuestos por cada bancada para ser integrantes de la Comisión de Ética.

“Mañana en el pleno, convocado para las 9 a.m., se va a definir quiénes son los miembros y se vota para su conformación. Se aprueba y luego se cita para su instalación, que es con los convocados para su conformación”, dijo. Se necesita mayoría simple [la mitad más uno] para aprobarlo. Opinó que debería ser el primer punto en la agenda.

Según Camones, las comisiones instaladas hasta el momento son las ordinarias. “Las comisiones especiales, dentro de las que está Ética, ninguna está instalada. Dada la coyuntura y problemas, como el caso de Patricia Chirinos, vamos a darle la prioridad”, explicó.

Además, apoyó que el caso de Guido Bellido sea atendido en la Comisión de Ética. “Es un tema que sí o sí debe tratar la Comisión de Ética. En el momento en que ocurrieron estos hechos Guido Bellido estaba como parlamentario y no como primer ministro. Vamos a considerar llevar el caso a la Comisión de Ética para que se tomen las acciones”, agregó Camones.

La congresista de APP señaló que apoyará la denuncia que se vaya a presentar contra Bellido en Ética. “Vamos a unir esfuerzos para que se vea, la lucha contra la violencia debe estar atendido por todos”, dijo, y finalmente señaló que es probable que se presente en Ética una denuncia multipartidaria contra Bellido.

Por su parte, Muñante relató que debido a que Guido Bellido acudirá este jueves al pleno para abordar el tema presupuestal, no podría atenderse la instalación. “Creo que tampoco se vería esta semana. Asumo que la próxima semana ya estaríamos aprobando la instalación de la Comisión de Ética”, dijo.

Williams indicó que tras el pleno donde se verá el presupuesto puede atenderse el tema de Ética. “Esto debe definirse en el pleno de mañana en la tarde. Tiene que ser mañana en la tarde porque mañana es el pleno por presupuesto y en la tarde ya tenemos el pleno normal”, comentó.

Dijo también que en Avanza País siguen conversando y definiendo quién sería el congresista propuesto como integrante. “Ya estamos conversando nosotros, una vez que se defina lo haremos público”, agregó.

Mientras que Salhuana mencionó a este Diario que la semana pasada se había quedado en atender la conformación de Ética, “pero como hubo la presentación del gabinete Bellido se pasó para esta semana. Hoy hay sesión de portavoces”, detalló. El parlamentario de APP dijo que tampoco han definido quién será propuesto. “He enviado un mensaje en el WhatsApp para ver quién se propone o tiene interés. Ahí tendré el nombre. Todavía no [se ha acordado], eso se define rápido”, finalizó.

Desde Podemos Perú, el congresista Enrique Wong señaló el último martes que “lo más conveniente” es que la Comisión de Ética investigue lo ocurrido entre Bellido y Chirinos. “Creo que lo más conveniente sería que la Comisión de Ética del Congreso investigue los hechos que sucedieron. Yo no puedo adelantar una opinión porque estaría afectando el debido proceso”, declaró a la prensa.

El Comercio intentó comunicarse con voceros de Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular, Somos Perú-Partido Morado, Juntos por el Perú y Podemos Perú, pero hasta la publicación de esta nota no respondieron nuestros mensajes ni llamadas.

"Mañana en el pleno, convocado para las 9 a.m., se va a definir quiénes son los miembros y se vota para su conformación. Se aprueba y luego se cita para su instalación, que es con los convocados para su conformación", dijo Camones a @Politica_ECpe. — Alicia Rojas Sánchez (@AliciARojas) September 1, 2021

Antecedentes sin sanciones

El último periodo parlamentario no sancionó a ningún congresista contra los que se presentaron denuncias ante la Comisión de Ética. Hubo solo dos recomendaciones de suspensión —por 3 y 10 días—, y amonestaciones públicas, pero que no fueron vistas por el pleno del Congreso.

La comisión, además, tuvo dilaciones para continuar con su trabajo. Por ejemplo, el primer informe final de la Comisión de Ética tomó 255 días para ser emitido desde que el caso investigado fue reportado.

En la primera quincena de julio, cuando la Comisión de Ética concluyó su trabajo, archivó seis expedientes relacionados a denuncias contra cinco entonces legisladores. Estos involucraban a Alberto de Belaunde (Partido Morado), Martha Chávez, César Combina (APP), Rosario Paredes y Cecilia García (Podemos Perú). En el caso de Chávez, se trató de la denuncia por presunta discriminación contra Vicente Zevallos .

En cuanto al caso de García, fue por “presuntamente haber revelado el número de celular personal del denunciante e investigar agravios en su contra” y por “presunta agresión verbal a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, durante la sesión del pleno del 8 de marzo del 2021”.

Debido a que se trataba de congresistas que no iban a ejercer funciones en el actual Congreso, los casos fueron pasados al archivo.

Tipos de sanciones previstas Recomendación pública a través del portal del Congreso. Amonestación escrita pública entregada al congresista sancionado, publicada en el portal del Congreso y difundida. Amonestación escrita pública con multa, entregada al congresista y difundida. Las multas pueden ser de una a dos UIT, y por cada reiteración se incrementará 1 UIT adicional. Recomendación al pleno de la suspensión den el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes desde los 3 hasta 120 días de legislatura.

Así como hubo demoras, la anterior Comisión de Ética también desestimó al menos 20 casos, muchos de ellos en medio de la polémica. Desde el 18 de junio del 2020, cuando la Comisión de Ética empezó funciones, el grupo ha desestimado más de veinte casos contra congresistas. Además, si bien había 19 investigaciones en proceso, no habían sanciones ejecutadas. Estos fueron los casos archivados durante el Congreso pasado.

VIDEO RECOMENDADO

El congresista Guillermo Bermejo aseguró que el presidente Pedro Castillo no aceptó el cargo a disposición del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví.