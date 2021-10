El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, sostendrá este martes una reunión con comunidades campesinas de Chumbivilcas, ministros de Estado y representantes de la empresa minera Las Bambas. El encuentro tendrá lugar en San Borja.

La PCM informó que este encuentro se da en el marco de las labores del grupo de trabajo de naturaleza temporal para proponer acciones que permitan atender las principales demandas de las comunidades campesinas del Corredor Vial Sur, de la provincia de Chumbivilcas, del departamento de Cusco.

Este grupo de trabajo fue creado por la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante resolución de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo N.° 0011-2021-PCM/SGSD.

Esta reunión se da como parte de los acuerdos firmados en el acta de la reunión realizada en la provincia cusqueña de Chumbivilcas el último 29 de setiembre, a través de la cual las comunidades campesinas levantaron su medida de lucha, en el marco de las conversaciones sostenidas con la empresa Las Bambas, articuladas y promovidas por el Poder Ejecutivo.

En su último pronunciamiento público, Bellido Ugarte amenazó al Congreso de la República. Durante su discurso en quechua, en la ceremonia de lanzamiento de la “segunda reforma agraria”, el premier señaló que si el Parlamento no respalda las medidas de esta reforma, entonces los “devolverán” a sus pueblos.

“Quieran o no, para que haya una segunda reforma agraria nuestro presidente pedirá una ley al Congreso con presupuesto, hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, si no hay reforma agraria, si el Congreso no la aprueba, devolveremos a cada uno de los congresistas a sus pueblos”, indicó.

