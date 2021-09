Guido Bellido sobre Patricia Chirinos: “He sido agredido por la misma señora en el mismo Congreso”

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, aseguró este miércoles que fue agredido por la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) en el Parlamento y consideró que existe “malicia” luego de que la legisladora reveló que el también congresista le dijo “solo falta que te violen” cuando le pidió la oficina de su padre en el Palacio Legislativo.

“Creo que hay otro objetivo y malicia, porque yo he sido agredido por la misma señora en el mismo Congreso, ustedes y el Perú han escuchado”, sostuvo en diálogo con la prensa.

“Yo no tengo ningún problema con nadie. Nosotros respetamos y las investigaciones y los testigos determinarán porque al final de cuentas estaba con varias personas y no tengo ningún problema”, señaló.

El jefe del Gabinete Ministerial indicó que como no pudieron interpelarlo, la oposición reaccionó “con otra estrategia”.

“Creo que como no han podido interpelarme, lamentablemente, han reaccionado con otras estrategias y hay que dejar que las cosas fluyan y estamos llanos a cualquier escenario”, manifestó.

El martes pasado la legisladora Patricia Chirinos detalló en RPP que en una conversación que tuvo cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva ante Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre), ocurrió una agresión en su contra por parte de Guido Bellido.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, detalló.

“Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, agregó la legisladora.

