C. Pedro Suárez, la verdad por delante, no fue ningún acuerdo de ningún tipo, solo fué un ABRAZO NO AUTORIZADO, cuando se paró la Presidenta me abrazo, solo atiné a reírme, sin embargo hay tanta gente de mala fé que pretende echarme montañas de odio por eso, pero no importa. pic.twitter.com/RGskUI8jr0