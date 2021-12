El congresista de Perú Libre, Guido Bellido, dijo que la sentencia por negociación incompatible contra Vladimir Cerrón por su gestión como gobernador de Junín no significa que él haya cometido un delito, al señalar que el Poder Judicial se puede usar como “una herramienta para combatir al enemigo”.

“Hay que ser honestos, en este país, que a una persona la hayan sentenciado no implica 100% que sea una persona que haya delinquido porque muchas veces, cuando uno toma vuelo político, el Poder Judicial se convierte en una herramienta más para combatir al enemigo, más aún cuando fiscales y jueces tienen una postura, son seres humanos y como tales están anexados a partidos políticos”, comentó este viernes en una entrevista a Exitosa.

Vladimir Cerrón fue sentenciado en segunda instancia a cuatro años de prisión suspendida y a la inhabilitación de ocupar cargos públicos por el delito de negociación incompatible tras una denuncia de corrupción durante su gestión como gobernador de Junín para favorecer a una empresa en la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de la Oroya”.

Cerrón Rojas, quien es secretario general del partido oficialista Perú Libre, se encuentra involucrado actualmente en una investigación de lavado de activos relacionada al caso conocido como “Los Dinámicos del Centro”, sobre el cual Guido Bellido también respondió.

“Esta es una investigación pero solo digo una cosa: nadie va a decir que algún integrante del partido le han encontrado millones o con dinero. No hay. Esperemos que termine esta investigación pero decir en este momento que Perú Libre ha sido parte de los Dinámicos del Centro es una estrategia. ¿Acaso no es rentable acusar al único partido que se ha atrevido a arrancarles el poder?”, manifestó.

El exprimer ministro del gobierno de Pedro Castillo insistió en el hecho de que la sentencia contra el líder de su partido político no tiene ninguna prueba.

“La sentencia que tiene Vladimir Cerrón, por enésima vez lo voy a repetir, no tiene ninguna prueba, no existe una prueba fehaciente y eso no lo digo yo, todos los que han revisado el caso lo dicen”, aseveró Bellido.

