El congresista Guido Bellido se pronunció luego de renunciar a la bancada de Perú Libre y al propio partido. En ese sentido, no descartó formar una bancada con otros parlamentarios.

El también ex primer ministro indicó que no está en sus planes vincularse a alguna bancada en el presente, pero consideró que para formar un nuevo bloque parlamentario se deben tomar en cuenta varios criterios.

“Descartamos vincularnos a alguna bancada, pero en el futuro si se dan las condiciones de poder coadyuvar y concretizar ideas, se puede dar una bancada (...) El tema de formar bancadas obedece a varios criterios, no se puede dar así”, manifestó en diálogo con RPP.

Bellido Ugarte reiteró que se decidió apartarse de Perú Libre porque consideró que ya ha cumplido su papel dentro de la organización y explicó que ahora aportará a un espacio “más amplio” y más cercano al tema cultural.

“Un partido tiene una mística de trabajo, están establecidas sus líneas de trabajo y yo considero que, en esa etapa, bajo ese contexto de Perú Libre, nosotros hemos cumplido ese papel. Ahora consideramos que de un espacio mucho más amplio y más pegado al tema cultural podemos dar el soporte y el apoyo que merece el campo popular”, expresó.

Asimismo, el legislador detalló que le informó al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, hace un mes sobre su salida del partido y que no discutieron ni debatieron sobre el tema.

“Se lo he manifestado (a Vladimir Cerrón), pero hace más o menos un mes atrás. Le manifesté esta intención de que mi papel ya había terminado. No había nada que discutir ni debatir, simplemente me escucho porque no hay mayor tema”, indicó.