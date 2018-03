El congresista Guido Lombardi (Peruanos por el Kambio) dijo esperar que Susana de la Puente, embajadora del Perú en el Reino Unido, pueda aclarar el aporte de US$300.000 que Jorge Barata declaró, según fuentes de El Comercio, haberle entregado para la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) el 2011.

“Yo estoy seguro que Susana podrá aclarar perfectamente el detalle de lo que ocurrió”, manifestó a El Comercio.

El legislador afirmó que si De la Puente no recuerda el aporte señalado por el ex representante de Odebrecht en el Perú debería de “recurrir a sus agendas” puesto que “300 mil dólares no se esfuman así nomás, no se olvidan así nomás”.

Asimismo, Lombardi se refirió al proyecto de ley del congresista Mauricio Mulder que busca prohibir la publicidad estatal en medios privados y aseveró no saber si es una ley que “nació muerta”, como sostuvo su colega Juan Sheput, pero que le “asustaba” que iniciativas como estas estén vivas.

“Yo no sé si nació muerta o no, me asusta que tenga vida, porque me parece gravísima la prohibición. Yo creo que hay que regular, hay que precisar, hay que darle transparencia al uso de recursos públicos en publicidad, pero prohibirla es francamente una locura”, consideró.

Finalmente, al ser consultado respecto a la declaración que brinda el empresario chileno Gerardo Sepúlveda a la fiscalía peruana, Lombardi se mostró confiado en que con esta diligencia “se aclaren todos los temas”.

En ese sentido, el congresista espera que Sepúlveda detalle de qué manera “existió una ‘muralla china’” entre el presidente Kuczynski y la empresa Westfield Capital cuando el hoy mandatario era ministro de Estado.

