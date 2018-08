Guido Lombardi pide suspensión de Salvador Heresi tras nuevos audios

El congresista Guido Lombardi solicitó esta mañana a la bancada de Peruanos por el Kambio la suspensión del parlamentario Salvador Heresi, luego de que anoche “Panorama” difundiera tres nuevos audios, en los que se le escucha realizar coordinaciones con el suspendido juez supremo César Hinostroza.

“La solicitud es que se produzca sin que esto tenga carácter sancionador, una separación [de Heresi] de la bancada mientras concluyan las investigaciones”, manifestó.

Al ser consultado por El Comercio si él fue quien pidió esta medida, Lombardi respondió que sí, pero que tuvo el respaldo “explícito” de un sector de la agrupación, aunque evitó dar sus nombres.

“[El pedido de suspensión] lo he formulado yo, pero con el asentimiento explícito de varios de mis colegas”, refirió.

Lombardi también indicó que la bancada oficialista acordó solicitarle al ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien se encuentra fuera del país, sus descargos por escrito por las coordinaciones hechas con Hinostroza, quien está implicado en una presunta red de tráfico de influencias en el sistema de administración de justicia.

“El congresista Heresi está de viaje hasta el 25 de este mes. Entonces, hemos acordado que no se puede esperar tanto tiempo para tomar una decisión política más allá de las consideraciones jurídicas. Se le pedirá que haga sus descargos por escrito y dependiendo de esta, se tomará una decisión”, refirió.

Lombardi indicó que en la próxima reunión de la bancada de Peruanos por el Kambio, que se realizará el miércoles o el jueves, se puede definir si se le abre o no proceso disciplinario a Salvador Heresi.

El portavoz alterno de Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez, confirmó que la bancada le ha solicitado a Heresi un informe sobre los audios con Hinostroza. Aunque indicó que no se ha acordado nada respecto a una eventual suspensión.

“En los audios no se nota ningún acto de corrupción contundente, lo que se escucha es una solicitud […] Pero así como exigimos que se investigue al fiscal de la Nación y a los ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, lo mismos vamos a pedir si hay un involucrado [en los audios] que esté en nuestra bancada”, subrayó.

“No he cometido ninguna irregularidad”

Por su parte, el congresista Salvador Heresi señaló a El Comercio que tiene la mejor disposición para aclarar cualquier hecho ante su bancada. Reiteró que los nuevos audios con Hinostroza no dan cuenta de ninguna conducta de su parte que “represente un delito o una afectación a la moral y a la ética”.

“No voy a permitir que se me quiera dar trato de delincuente cuando no he cometido ninguna irregularidad y que más bien se pase por agua tibia a fundadores del partido Peruanos por el Kambio que sí han cometido hechos irregulares como recibir dinero de Odebrecht”, remarcó.