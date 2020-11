La Comisión Permanente del Parlamento sesionará este viernes 6 de noviembre para evaluar las denuncias constitucionales contra el congresista Edgar Alarcón (Unión por el Perú), informó el segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga (Somos Perú).

El legislador precisó que el titular del Congreso, Manuel Merino (Acción Popular), le informó que dicho grupo de trabajo tendrá una sesión desde las 9 am. “He tenido una reunión conjuntamente con el señor presidente del Congreso, Manuel Merino, y le hice la consulta y me dijo que el día viernes se está fijando la fecha para que se lleve a cabo la sesión”, sostuvo en diálogo con TV Perú Noticias.

Merino detalló que en dicha cita, el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Luis Roel (Acción Popular), tendrá que exponer la postura acordada en el grupo de trabajo para tomar una decisión al respecto.

“El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tendrá que hacer una pequeña exposición de cómo se ha venido dilucidando este caso dentro de la subcomisión y de esta manera poder solicitar un plazo para la investigación a nivel congresal”, señaló.

Aliaga explicó, en esa línea, que ha solicitado “en sendas ocasiones” convocar a la Comisión Permanente para evaluar las denuncias contra Alarcón y pidió no “poner en una persona” la responsabilidad de que no se haya debatido la recomendación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales desde setiembre.

El pasado 28 de setiembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría declarar como procedentes las denuncias que presentó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el legislador de Unión por el Perú (UPP) Edgar Alarcón, por presuntamente haber cometido irregularidades cuando era contralor general de la República.

Los informes que presentó la presidencia de la subcomisión sobre las denuncias 371 y 372 contra Edgar Alarcón se aprobaron por 8 votos a favor y 3 abstenciones el primero, y por 9 votos a favor y 4 abstenciones el segundo.

Corresponde a la Comisión Permanente definir el plazo que tendrá la subcomisión para investigar la denuncia contra el congresista de Unión por el Perú.

